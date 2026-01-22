Motivul pentru care Florin Tănase nu va fi nici pe bancă la meciul FCSB-ului cu Dinamo Zagreb! - Antena Sport

Florin Tănase (31 de ani) nu va fi nici pe bancă la meciul FCSB-ului cu Dinamo Zagreb. Patronul FCSB-ului a anunţat anterior că Tănase va fi menajat.

Staff-ul FCSB-ului a decis ca Tănase să rămână în afara lotului, el fiind menajat. Campioana speră să îl aibă apt pentru derby-ul cu CFR, care se va disputa duminică, de la ora 20:00.

Florin Tănase, OUT la meciul cu Dinamo Zagreb! Nu va fi nici pe bancă

“A simțit ceva în antrenamentul de ieri, nu va fi nici pe bancă. Vom vedea de mâine cum va fi. E cel mai bun prim 11 pe care îl putem alinia. (Cine va face diferența?) Echipa, dacă toți muncim, asta va face diferența. Avem și nevoie de calitate individuală, dar trebuie să fim uniți”, a declarat Elias Charalambous pentru digisport.ro.

FCSB trebuie să nu piardă pentru a mai păstra şanse la calificarea în primăvara europeană. Înaintea acestui meci, FCSB e pe locul 27 în grupa principală din Europa League, cu 6 puncte. Dinamo Zagreb e şi ea, în acest moment, în afara celor 24 de echipe care merg în play-off-ul Europa League. Formaţia croată e pe locul 25, cu 7 puncte.

FCSB le-a învins în grupa principală din Europa League pe Go Ahead Eagles, cu 1-0 şi pe Feyenoord, cu 4-3. Victoria cu Feyenoord a fost dramatică, obţinută în minutul 90+5, printr-un gol al lui Florin Tănase, după ce olandezii au condus cu 3-1.