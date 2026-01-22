PAOK, cu un pas mai aproape de „primăvara” europeană! Victorie mare pentru Răzvan Lucescu - Antena Sport

Răzvan Lucescu va lupta pentru calificarea directă în optimile de finală ale UEFA Europa League, după succesul important obținut pe teren propriu în fața celor de la Real Betis.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finalista ediției precedente de Conference League a fost răpusă cu scorul de 2-0, golurile grecilor fiind înscrise după minutul 60.

PAOK – Real Betis 2-0

PAOK-ul lui Răzvan Lucescu este cu un pas mai aproape de calificarea directă în optimile UEFA Europa League, după ce a învins joi seară Real Betis, scor 2-0, în etapa a 7-a.

Partida de pe Toumba Stadium a fost una destul de echilibrată, însă gruparea din Grecia a reușit să deschidă scorul în minutul 67, prin Zivkovic.

Scorul final a fost stabilit în urma unei lovituri de la 11 metri. Giakoumakis a transformat de la punctul cu var și a adus trei puncte importante pentru echipa lui Răzvan Lucescu. În ultimul meci din grupa principală, PAOK va juca în deplasare la Lyon.