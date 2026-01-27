Prima decizie luată de PAOK, după accidentul tragic din România în care 7 fani și-au pierdut viața - Antena Sport

Închide meniul
Prima decizie luată de PAOK, după accidentul tragic din România în care 7 fani și-au pierdut viața

Europa League

Prima decizie luată de PAOK, după accidentul tragic din România în care 7 fani și-au pierdut viața

Daniel Işvanca Publicat: 27 ianuarie 2026, 17:43

Prima decizie luată de PAOK, după accidentul tragic din România în care 7 fani și-au pierdut viața

Comunicat PAOK / Colaj Antena Sport

Tragedie pe străzile din România, după ce un accident teribil s-a soldat cu șapte morți. Din informațiile apărute în presă, un microbuz ce transporta suporterii lui PAOK pe ruta Grecia – Franța a intrat pe contrasens și s-a lovit frontal de un autocamion.

Șase cetățeni greci au murit pe loc, iar un al șaptelea a decedat în drum spre spital, incidentul având loc în județul Timiș. Clubul din Grecia a anunțat și o primă măsură după accidentul groaznic.

Clubul PAOK, în stare de șoc după accidentul soldat cu moartea a șapte suporteri

Suporterii lui PAOK se aflau în drum spre Franța, pentru a-și susține favoriții la partida cu Lyon, din UEFA Europa League, însă destinul acestora a fost unul crunt.

Șapte și-au pierdut viața după ce microbuzul în care se aflau a intrat pe contrasens pentru a face o depășire. Clubul din Grecia a reacționat imediat și a schimbat fotografiile de profil de pe toate conturile de social media, afișând o imagine ce exprimă doliu.

