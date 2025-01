Răspunsul lui Elias Charalambous după ce Gigi Becali a făcut praf tactica pentru FCSB - Manchester United 0-2 - Antena Sport

Gigi Becali a criticat felul în care a evoluat FCSB în duelul decisiv pentru optimile Europa League cu Manchester United. Chiar dacă roş-albaştrii au rezistat 60 de minute fără gol primit, patronul campioanei a fost dezamăgit când a văzut diferenţa de valoare dintre cele două echipe. Omul cu banii de la FCSB a vorbit şi despre tactica cu cinci fundaşi aleasă de Charalambous şi Pintilii.

„Echipa a avut jucători ofensivi, nu este uşor cu astfel de echipe să îţi creezi multe şanse. Dacă rişti în faţă, cu siguranţă rişti şi în defensivă. Am mai spus-o şi înainte, am văzut o echipă bună în prima repriză. Cea mai mare problemă a apărut după ce am primit golul. Le-am oferit multe spaţii adversarilor.

Răspunsul lui Elias Charalambous după ce Gigi Becali a făcut praf tactica pentru FCSB – Manchester United 0-2

(Mai aşteptaţi un atacant lângă Bîrligea?) Asta să îl întrebaţi pe patron. El este responsabil de transferuri şi este mai bine… Dacă găsim un jucător care chiar să facă diferenţa, de ce nu? Dar trebuie să fie mai bun decât cei pe care îi avem.

Nu prefer nicio adversară. Echipa pe care o vom primi la tragerea la sorţi… vom juca la fel indiferent pe cine vom întâlni. Nu contează dacă va fi PAOK. Ne vom pregăti pentru cele două meciuri, de acasă şi din deplasare.

La finalul meciului am glumit, pentru că am avut o discuţie înainte. Am întâlnit azi un om grozav, am discutat înaintea meciului. I-am spus că aş fi interesat să îl văd într-o anumită zi, să văd o sesiune de antrenamente. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să îmi ia telefonul şi mi-a scris numărul lui de telefon. Mi-a spus: „Eşti binevenit oricând!”. Asta arată ce calitate are (n.r. Ruben Amorim)”, a spus Charalambous, după FCSB – United 0-2.