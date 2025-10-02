Replica lui Elias Charalambous, după ce Denis Alibec a răbufnit la adresa lui Gigi Becali: „Sunt convins de asta” - Antena Sport

Elias Charalambous a reacționat după ce Denis Alibec a răbufnit la adresa lui Gigi Becali. Atacantul s-a plâns de minutele puține bifate la FCSB, el fiind schimbat la pauza meciului cu Young Boys, pierdut de campioană cu 0-2, în etapa a doua a grupei de Europa League.
Antrenorul cipriot s-a declarat convins de faptul că atacantul de 34 de ani o va ajuta pe FCSB în acest sezon. Charalambous a transmis, de asemenea, că Alibec are nevoie de minute mai multe pentru a-și intra în ritm.
Replica lui Elias Charalambous, după ce Denis Alibec a răbufnit la adresa lui Gigi Becali
De asemenea, Elias Charalambous a analizat și meciul pierdut de FCSB cu Young Boys și a transmis că roș-albaștrii au controlat partida, lipsindu-le eficiența în fața porții
„O înfrângere. Am luat un gol când eram în 10 oameni. Am jucat trei minute în inferioritate și am plătit pentru asta. Am avut vreo 7-8 cornere. Când nu marchezi din șansele pe care ți le faci… Am controlat și jocul, dar când nu marchezi, lucrurile sunt mai dificile. Din păcate, golurile au făcut diferența. Băieții au încercat.
Ne-am creat șanse, am încercat să jucăm. Băieții au încercat. La acest nivel trebuie să fim mai concentrați. Nu cred că ne-a fost frică. Am vorbit că e o echipă bună pe spații.
Denis Alibec e un jucător care își caută ritmul. Ne va ajuta în viitor și sunt convins că va avea mai multe minute în teren.
Avem trei puncte. Vedem ce urmează. Luăm meci cu meci. Toate meciurile sunt grele, dar acum trebuie să ne gândim la meciul din campionat cu Craiova”, a declarat Elias Charalambous, conform digisport.ro, după FCSB – Young Boys 0-2.
Denis Alibec, după FCSB – Young Boys 0-2: „Nu-mi place situația”
Denis Alibec a fost întrebat despre rotația jucătorilor de la FCSB. Atacantul de 34 de ani nu s-a ferit să recunoască faptul că este deranjat de situația de la echipa roș-albastră și vrea să joace mai mult.
„(N.r. Îți convine rotația?) Nu vreau să vorbesc despre asta, nu-mi place situația, cred că ar trebui să joc mai mult, am nevoie de minute să-mi recapăt ritmul.
Azi am jucat meci de Europa, am venit să câștigăm, pentru fani, dar din păcate nu am făcut asta. Așteptăm meciul cu Craiova, e unul important, sper să luăm cele trei puncte”, a declarat Denis Alibec, după FCSB – Young Boys 0-2, conform primasport.ro.
