Replica lui Elias Charalambous, după ce Denis Alibec a răbufnit la adresa lui Gigi Becali: „Sunt convins de asta” - Antena Sport

Elias Charalambous a reacționat după ce Denis Alibec a răbufnit la adresa lui Gigi Becali. Atacantul s-a plâns de minutele puține bifate la FCSB, el fiind schimbat la pauza meciului cu Young Boys, pierdut de campioană cu 0-2, în etapa a doua a grupei de Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul cipriot s-a declarat convins de faptul că atacantul de 34 de ani o va ajuta pe FCSB în acest sezon. Charalambous a transmis, de asemenea, că Alibec are nevoie de minute mai multe pentru a-și intra în ritm.

Replica lui Elias Charalambous, după ce Denis Alibec a răbufnit la adresa lui Gigi Becali

De asemenea, Elias Charalambous a analizat și meciul pierdut de FCSB cu Young Boys și a transmis că roș-albaștrii au controlat partida, lipsindu-le eficiența în fața porții

„O înfrângere. Am luat un gol când eram în 10 oameni. Am jucat trei minute în inferioritate și am plătit pentru asta. Am avut vreo 7-8 cornere. Când nu marchezi din șansele pe care ți le faci… Am controlat și jocul, dar când nu marchezi, lucrurile sunt mai dificile. Din păcate, golurile au făcut diferența. Băieții au încercat.

Ne-am creat șanse, am încercat să jucăm. Băieții au încercat. La acest nivel trebuie să fim mai concentrați. Nu cred că ne-a fost frică. Am vorbit că e o echipă bună pe spații.