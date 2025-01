Ruben Amorim i-a cerut numărul de telefon imediat după FCSB - Manchester United 0-2: "L-am felicitat" - Antena Sport

Întrebat şi ce jucător de la FCSB a remarcat, Ruben Amorim l-a scos în evidenţă pe Daniel Bîrligea, menţionând şi bara atacantului de la FCSB:

„Cred că a fost un meci bun, cu ocazii pentru ambele echipe. Am avut posesie mai bună. Atacantul lor a avut un şut foarte bun, dar am controlat meciul. Am avut şi faze fixe.

Am făcut schimbările la pauză, să folosim ritmul şi viteza lui Amallo şi Garnacho. În a doua repriză am avut mai mult spaţiu şi ăsta a fost scopul nostru.

Mă aşteptam ca FCSB să joace aşa, am studiat echipa. Sunt buni la faze fixe. Mă aşteptam la un asemenea meci.

Am fost mai concentrat asupra jucătorilor mei. M-a impresionat atacantul. FCSB este o echipă foarte bună.

Vom vedea dacă suntem pe drumul cel bun. Vedem la meciul următor”, a declarat Ruben Amorim, la digisport.ro.