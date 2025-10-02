Scandal la Arena Naţională înainte de FCSB - Young Boys! Jandarmii au folosit spray lacrimogen - Antena Sport

Jandarmii au folosit spray lacrimogen după ce fanii elveţieni au făcut scandal / AntenaSport

A fost scandal la Arena Naţională înainte de startul meciului FCSB – Young Boys Berna din Europa League.

Fanii elveţieni s-au împins cu jandarmii, cel mai probabil nemulţumiţi că nu erau lăsaţi să intre în arenă toţi odată.

Scandal înainte de FCSB – Young Boys Berna

La un moment dat jandarmii au folosit şi spray lacrimogen, având în vedere că fanii elveţieni nu înţelegeau situaţia şi continuau să împingă forţele de ordine.

Young Boys Berna este pe ultimul loc în grupa principală din Europa League înaintea meciului cu FCSB. În prima etapă, echipa elveţiană a fost învinsă acasă, cu 4-1, de Panathinaikos. FCSB – Young Boys Berna poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

FCSB este pe locul 9 înaintea partidei cu elveţienii, după ce în prima etapă a învins-o în deplasare, cu 1-0, pe formaţia olandeză Go Ahead Eagles.