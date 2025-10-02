Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Scandal la Arena Naţională înainte de FCSB - Young Boys! Jandarmii au folosit spray lacrimogen - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Scandal la Arena Naţională înainte de FCSB – Young Boys! Jandarmii au folosit spray lacrimogen
Video

Scandal la Arena Naţională înainte de FCSB – Young Boys! Jandarmii au folosit spray lacrimogen

Publicat: 2 octombrie 2025, 19:12

Comentarii

Jandarmii au folosit spray lacrimogen după ce fanii elveţieni au făcut scandal / AntenaSport

A fost scandal la Arena Naţională înainte de startul meciului FCSB – Young Boys Berna din Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fanii elveţieni s-au împins cu jandarmii, cel mai probabil nemulţumiţi că nu erau lăsaţi să intre în arenă toţi odată.

Scandal înainte de FCSB – Young Boys Berna

La un moment dat jandarmii au folosit şi spray lacrimogen, având în vedere că fanii elveţieni nu înţelegeau situaţia şi continuau să împingă forţele de ordine.

Young Boys Berna este pe ultimul loc în grupa principală din Europa League înaintea meciului cu FCSB. În prima etapă, echipa elveţiană a fost învinsă acasă, cu 4-1, de Panathinaikos. FCSB – Young Boys Berna poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

FCSB este pe locul 9 înaintea partidei cu elveţienii, după ce în prima etapă a învins-o în deplasare, cu 1-0, pe formaţia olandeză Go Ahead Eagles.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zonele lovite de ploi torențiale și vânt puternic. Fenomene extreme pun autoritățile pe jar
Observator
Zonele lovite de ploi torențiale și vânt puternic. Fenomene extreme pun autoritățile pe jar
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025. Țările în care se trăiește cel mai bine
Fanatik.ro
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025. Țările în care se trăiește cel mai bine
18:56
Gigi Becali a anunțat primul jucător care va pleca în iarnă de la FCSB: „Nu mai ţin loc ocupat acolo”
18:49
Elias Charalambous, ferm despre titularizarea lui Octavian Popescu în FCSB – Young Boys: „Am fost nedrepți”
18:38
FCSB – Young Boys LIVE TEXT (19:45). Al doilea meci al campioanei în grupa Europa League. Echipele de start
18:36
Farul, anunţ surprinzător! Ianis Zicu NU e antrenorul echipei! Cine e tehnicianul principal al constănţenilor
18:12
Mesajul lui Charles Leclerc către fanii lui Ferrari înainte de Marele Premiu din Singapore
17:50
Gigi Becali ironizează Universitatea Craiova, înaintea meciului cu Rakow: „Îmi doresc să mănânce o bătaie”
Vezi toate știrile
1 Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj 2 Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca” 3 FotoPrimele imagini cu Giorgios, fiul lui Ianis si al Elenei Hagi. Nepotul “Regelui” a fost botezat 4 A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs” 5 Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul” 6 Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: “După, nu e problema mea”
Citește și
Cele mai citite
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”
Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana PopescuDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaieScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie