Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Stadionul lui Dinamo Zagreb, departe de a fi un "infern" pentru FCSB! Câţi fani croaţi sunt aşteptaţi la meci - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Stadionul lui Dinamo Zagreb, departe de a fi un “infern” pentru FCSB! Câţi fani croaţi sunt aşteptaţi la meci

Stadionul lui Dinamo Zagreb, departe de a fi un “infern” pentru FCSB! Câţi fani croaţi sunt aşteptaţi la meci

Bogdan Stănescu Publicat: 22 ianuarie 2026, 16:53

Comentarii
Stadionul lui Dinamo Zagreb, departe de a fi un infern pentru FCSB! Câţi fani croaţi sunt aşteptaţi la meci

Jucătorii FCSB-ului se bucură, la un meci / Sport Pictures

Stadionul Maksimir, pe care se va disputa meciul Dinamo Zagreb – FCSB, nu se va umple la ora partidei dintre campioana României şi vicecampioana Croaţiei. Dinamo Zagreb – FCSB se dispută de la ora 22:00 (n.r: ora României). Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Maksimir are, în mod obişnuit, o capacitate de circa 35.000 de locuri. În urma cutremurelor din Croaţia din urmă cu şase ani, mai multe sectoare ale stadionului au fost închise, iar în momentul de faţă capacitatea e de circa 25.000 de locuri.

Circa 12.000 de fani croaţi vor susţine Dinamo Zagreb la meciul cu FCSB

Potrivit digisport.ro, la ora meciului vor fi aproximativ 12.000 de fani croaţi în tribune. Partida are o importanţă crucială atât pentru Dinamo Zagreb, cât şi pentru FCSB. În acest moment ambele echipe sunt în afara celor 24 de locuri care duc în play-off-ul Europa League.

Dinamo Zagreb este pe locul 25, cu 7 puncte, în timp ce FCSB e pe locul 27, cu 6 puncte. Campioana României a învins-o în prima etapă, cu 1-0, în deplasare pe formaţia olandeză Go Ahead Eagles, care a ajuns în Europa League după ce a câştigat surprinzător Cupa Olandei.

FCSB a obţinut, în etapa trecută din competiţia europeană, o victorie uriaşă cu Feyenoord, acasă, după ce a revenit de la 3-1 pentru formaţia olandeză. Ngezana a deschis scorul în minutul 11, olandezii au marcat prin Tengstedt (min. 41), Quinten Timber (min. 44) şi Leo Sauer (min. 51). Roş-albaştrii au înscris ulterior prin Mihai Toma (min. 54), Thiam (min. 87) şi Florin Tănase (min. 90+5). După duelul cu Dinamo Zagreb, pentru FCSB urmează un meci cu Fenerbahce, acasă, în ultima etapă din grupă.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi bine pentru Radu Drăguşin să plece de la Tottenham?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Să-ți stea în gât tortul!" Reacția lui Nicu Ștefănuță după gestul lui George Simion în timpul vizitei în SUA
Observator
"Să-ți stea în gât tortul!" Reacția lui Nicu Ștefănuță după gestul lui George Simion în timpul vizitei în SUA
Informația uluitoare despre tatăl băiatului ucis la Cenei, care a ieșit la iveală abia după crimă. Cum a ajuns bărbatul la închisoare și ce acuze îi aduce fosta soție
Fanatik.ro
Informația uluitoare despre tatăl băiatului ucis la Cenei, care a ieșit la iveală abia după crimă. Cum a ajuns bărbatul la închisoare și ce acuze îi aduce fosta soție
17:46
Lando Norris vrea un nou titlu mondial în Formula 1. Anunț înainte de startul noului sezon: „E obiectivul meu”
17:17
Florin Andone a semnat! Anunțul venit din Spania
17:16
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 ianuarie
17:04
Raul Rusescu nu a ezitat! Spectacol anunțat la Dinamo Zagreb – FCSB: „4 goluri”. Pronosticul dat de acesta
17:03
Un nou transfer pentru CFR Cluj! Jucătorul a fost prezentat oficial
17:01
Marius Șumudică a numit marea problemă cu care se confruntă Daniel Bîrligea la FCSB: „Suferă foarte mult”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 2 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 3 Olimpiu Moruțan putea ajunge la FCSB! Cine s-a opus transferului și ce i-a transmis lui Gigi Becali 4 Radu Drăguşin, la pachet cu un alt jucător. AS Roma a făcut oferta pentru Tottenham 5 Gabriela Ruse, victorie uriaşă şi cea mai mare performanţă a carierei la Australian Open 6 Românul, transfer important la Fenerbahce! Mutare de 6 milioane de euro
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia