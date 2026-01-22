Stadionul lui Dinamo Zagreb, departe de a fi un "infern" pentru FCSB! Câţi fani croaţi sunt aşteptaţi la meci - Antena Sport

Stadionul Maksimir, pe care se va disputa meciul Dinamo Zagreb – FCSB, nu se va umple la ora partidei dintre campioana României şi vicecampioana Croaţiei. Dinamo Zagreb – FCSB se dispută de la ora 22:00 (n.r: ora României). Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Maksimir are, în mod obişnuit, o capacitate de circa 35.000 de locuri. În urma cutremurelor din Croaţia din urmă cu şase ani, mai multe sectoare ale stadionului au fost închise, iar în momentul de faţă capacitatea e de circa 25.000 de locuri.

Circa 12.000 de fani croaţi vor susţine Dinamo Zagreb la meciul cu FCSB

Potrivit digisport.ro, la ora meciului vor fi aproximativ 12.000 de fani croaţi în tribune. Partida are o importanţă crucială atât pentru Dinamo Zagreb, cât şi pentru FCSB. În acest moment ambele echipe sunt în afara celor 24 de locuri care duc în play-off-ul Europa League.

Dinamo Zagreb este pe locul 25, cu 7 puncte, în timp ce FCSB e pe locul 27, cu 6 puncte. Campioana României a învins-o în prima etapă, cu 1-0, în deplasare pe formaţia olandeză Go Ahead Eagles, care a ajuns în Europa League după ce a câştigat surprinzător Cupa Olandei.

FCSB a obţinut, în etapa trecută din competiţia europeană, o victorie uriaşă cu Feyenoord, acasă, după ce a revenit de la 3-1 pentru formaţia olandeză. Ngezana a deschis scorul în minutul 11, olandezii au marcat prin Tengstedt (min. 41), Quinten Timber (min. 44) şi Leo Sauer (min. 51). Roş-albaştrii au înscris ulterior prin Mihai Toma (min. 54), Thiam (min. 87) şi Florin Tănase (min. 90+5). După duelul cu Dinamo Zagreb, pentru FCSB urmează un meci cu Fenerbahce, acasă, în ultima etapă din grupă.