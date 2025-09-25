Ştefan Târnovanu, parade de senzaţie în prima repriză a meciului Go Ahead Eagles - FCSB - Antena Sport

Portarul FCSB-ului, Ştefan Târnovanu (25 de ani), şi-a salvat echipa în mai multe rânduri în prima repriză a meciului cu Go Ahead Eagles.

În minutul 11, Târnovanu a reuşit o paradă excelentă la şutul lui Suray, care scăpase singur cu el. În minutul 17, Târnovanu a anticipat foarte bine şi a avut o altă paradă de senzaţie în faţa aceluiaşi Suray.

Ştefan Târnovanu, providenţial pentru FCSB în prima repriză a meciului cu Go Ahead Eagles

Doar un minut mai târziu, în minutul 18, Târnovanu a fost din nou prompt la un şut plasat de la distanţă, trimis de Deijl.

Campioana României a controlat jocul în primele 20 de minute, timp în care s-a apropiat periculos de poarta lui De Busser în mai multe rânduri. În minutul 1, Denis Alibec a avut prima ocazie a meciului, dar şutul său a fost slab, iar De Busser l-a reţinut fără probleme.

În minutul 8, David Miculescu a şutat periculos din careu, la colţul scurt, iar portarul lui Go Ahead Eagles a respins în corner.