Ştefan Târnovanu, parade de senzaţie în prima repriză a meciului Go Ahead Eagles - FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Ştefan Târnovanu, parade de senzaţie în prima repriză a meciului Go Ahead Eagles – FCSB

Bogdan Stănescu Publicat: 25 septembrie 2025, 20:12

Ştefan Târnovanu, într-un meci al FCSB-ului / Sport Pictures

Portarul FCSB-ului, Ştefan Târnovanu (25 de ani), şi-a salvat echipa în mai multe rânduri în prima repriză a meciului cu Go Ahead Eagles.

În minutul 11, Târnovanu a reuşit o paradă excelentă la şutul lui Suray, care scăpase singur cu el. În minutul 17, Târnovanu a anticipat foarte bine şi a avut o altă paradă de senzaţie în faţa aceluiaşi Suray.

Ştefan Târnovanu, providenţial pentru FCSB în prima repriză a meciului cu Go Ahead Eagles

Doar un minut mai târziu, în minutul 18, Târnovanu a fost din nou prompt la un şut plasat de la distanţă, trimis de Deijl.

Campioana României a controlat jocul în primele 20 de minute, timp în care s-a apropiat periculos de poarta lui De Busser în mai multe rânduri. În minutul 1, Denis Alibec a avut prima ocazie a meciului, dar şutul său a fost slab, iar De Busser l-a reţinut fără probleme.

În minutul 8, David Miculescu a şutat periculos din careu, la colţul scurt, iar portarul lui Go Ahead Eagles a respins în corner.

În minutul 16, David Miculescu a deschis scorul cu un şut perfect, din prima, după o pasă a lui Denis Alibec. Miculescu a ajuns la 2 goluri şi 2 assist-uri în cele 5 meciuri în care a evoluat în acest sezon în Europa League.

