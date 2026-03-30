UEFA, amendă uriașă pentru clubul din Ligue 1! Ce sancțiune a aplicat forul continental pentru un banner „religios”

Pe data de 12 martie, francezii de la Lille au primit vizita celor de la Aston Villa, în manșa tur a optimilor UEFA Europa League. La această dispută, la peluza gazdelor a fost afișat un banner cu motive religioase.
La puțin timp după ce a amendat Steaua Roșie Belgrad cu 90.000 de euro pentru un banner ortodox, cu Iisus Hristos, forul continental a sancționat și formația din Ligue 1.
Un banner cu Ioana d’Arc a dus la amendarea clubului Lille
Lille – Aston Villa a avut loc pe data de 12 martie, iar la acest joc din UEFA Europa League, suporterii francezi au afișat un banner uriaș cu Ioana d’Arc, una dintre figurile emblematice ale Franței și sfântă a Bisericii Catolice, o figură catalogată drept controversată.
UEFA a considerat că banner-ul poate fi catalogat drept „o manifestare de ordin politic sau identitar”, motiv pentru care a sancționat clubul din Hexagon cu suma de 17.500 de euro, la pachet cu o altă serie de sancțiuni pentru același joc, valoarea totală fiind de 83.000 de euro.
Această amendă aplicată de forul continental vine la scurt timp după o altă sancțiune uriașă acordată celor de la Steaua Roșie Belgrad, pentru un alt banner considerat controversat.
🚨🇫🇷BREAKING: UEFA has just fined French football club LOSC Lille with €83,000 over a banner of Joan of Arc!
After Red Star Belgrade was fined €90,000 for displaying an Orthodox Christian icon, now this happens.
UEFA is waging an open war against Christianity! pic.twitter.com/fh9fIrplBo
— Mario ZNA (@MarioBojic) March 29, 2026
