„Voi vorbi cu conducerea”. Elias Charalambous, „ședință” cu Gigi Becali după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1 - Antena Sport

Elias Charalambous a oferit o nouă reacție dură, după ce Dinamo Zagreb a învins-o cu 4-1 pe FCSB. Campioana a fost umilită în Croația, în meciul din etapa a șaptea a grupei de Europa League.

După meci, la conferința de presă, Elias Charalambous a transmis că va purta o discuție cu cei din conducerea clubului roș-albastru pentru a fi luate măsuri, după meciul cu Dinamo Zagreb.

Elias Charalambous, „ședință” cu Gigi Becali după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

Elias Charalambous și-a găsit cu greu cuvintele, după eșecul la scor înregistrat de FCSB. Antrenorul cipriot a transmis că echipa sa a prestat un joc extrem de modest, fiind fără șanse în partida din Croația.

„Nu am multe cuvinte. Ca să joci bine, trebuie să fii înfometat și dornic să câștigi. Am intrat pe teren și ne-am uitat la adversar cum marchează. Nu a existat nicio reacție. Nu a fost greu pentru Dinamo să câștige. Nu am făcut nimic, a fost ca și cum am fi venit în vacanță. Trebuie să vorbesc cu conducerea pentru că asta nu e deloc bine.

Dacă nu vor fi schimbări, nu va fi bine. Întotdeauna mă învinovățesc pe mine, niciodată pe jucători. Dar astăzi jucătorii păreau că nu vor să joace. Trebuie să existe o schimbare. Nu e bine. Este prima dată când mă expun așa, dar trebuie. Dacă jucăm așa cum am făcut astăzi, nu avem nicio șansă.