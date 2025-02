"Vreţi să vă luaţi revanşa şi pentru ce s-a întâmplat în 2006?" Răzvan Lucescu, răspuns categoric înainte de FCSB - PAOK - Antena Sport

Răzvan Lucescu, în timpul conferinţei de presă dinaintea meciului FCSB - PAOK Salonic / Profimedia Campioana României s-a impus cu 2-1 în meciul tur, după ce a întors scorul Andrei Gheorghiţă şi Joyskim Dawa au fost cei doi marcatori ai roş-albaştrilor în prima manşă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Aceasta a fost a doua victorie a FCSB-ului în faţa lui PAOK din acest sezon. Tot la Salonic, în luna octombrie, campioana României s-a impus cu 1-0, graţie golului marcat de Daniel Bîrligea. Răzvan Lucescu a avertizat-o pe FCSB, înaintea returului de pe Arena Naţională: „Avem şi această experienţă” În 2006, în sferturile Cupei UEFA, pe vremea când o antrena pe Rapid, Răzvan Lucescu rata calificarea în semifinale, după două rezultate de egalitate împotriva roş-albaştrilor. Nu doar că nu se mai gândeşte la acea dublă, dar Răzvan Lucescu a avut şi un avertisment pentru FCSB. Antrenorul român a dat exemplul sezonului trecut, atunci când echipa sa a jucat de patru ori cu Aris, nereuşind să se impună în primele trei dueluri. A patra oară însă, în cel mai important meci, PAOK a învins şi a cucerit titlul din Grecia: „Au trecut atâţia ani şi am trecut prin atâtea momente, evenimente, meciuri, finale, meciuri câştigate, meciuri decisive câştigate, meciuri decisive pierdute. E o experienţă atât de mare în spate. Nu ai cum să te gândeşti la revanşă, la nivelul acesta. Te gândeşti pur şi simplu la ce ai de făcut mâine şi încerci să câştigi. Reclamă

Reclamă

Şi cele două meciuri de anul acesta reprezintă o situaţie aparte. Am trăit-o anul trecut, când am avut de înfruntat Aris în campionat de patru ori. În primele trei meciuri, din diferite motive, nu am reuşit să câştigăm, şi am spus că îl vom câştiga pe cel mai important. Ultimul, la ei acasă, şi vom lua şi campionatul. Fără să ştim că vom ajunge în acea situaţie.

Şi Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să jucăm acel meci pentru câştigarea campionatului şi am făcut-o. Avem şi această experienţă. În viaţă nu trebuie să te gândeşti la revanşă”, a declarat Răzvan Lucescu, la conferinţa de presă.

Răzvan Lucescu, pus pe glume după ce PAOK Salonic a ajuns la Bucureşti

Răzvan Lucescu şi jucătorii lui PAOK Salonic au ajuns la Bucureşti, în jurul orei 18:30. Campioana Greciei joacă joi seară în returul play-off-ului pentru optimile de finală din Europa League.

Reclamă