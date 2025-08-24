„FCSB no es Steaua!” Mesajul direct, sub privirile tuturor, apărut la Levante - Barcelona - Antena Sport

Aproape 27.000 de spectatori au asistat, sâmbătă seara, la meciul dintre Levante și Barcelona, pe stadionul Ciutat de València.
La un moment dat, în tribunele arenei din Valencia a apărut un mesaj de susținere pentru Steaua București, afișat de către fanii lui Levante.
Mesaj la Levante vs. Barcelona: „FCSB no es Steaua!”
„FCSB no es Steaua” (FCSB nu e Steaua) a fost mesajul direct al suporterilor locali. Nu este prima oară când susținătorii grupării din Valencia afișează bannere pro Steaua. La fel ca echipa din Ghencea, Levante are culorile roșu și albastru.
Același gen de mesaj a apărut, de-a lungul anilor, pe numeroase stadioane din Europa, mai ales în contextul în care presa internațională confundă adesea cele două echipe, Steaua și FCSB.
Steaua București, care momentan ocupă locul al doilea în Liga 2 (cu 10 puncte după patru etape), deține numele, marca și palmaresul clubului istoric. În schimb, conform Justiției din România, FCSB, campioana la zi a României, este o grupare înființată în 2003.
Barcelona a revenit de la 0-2 și a câștigat meciul
Campioana Spaniei s-a impus dramatic pe stadionul Ciutat de València, scor 3-2, după ce la pauză gazdele au condus cu 2-0, prin golurile lui Iván Romero și Morales (din penalty).
În startul reprizei a doua, Pedri (minutul 49) și Ferran Torres (52) au restabilit egalitatea. Barcelona s-a desprins în prelungiri, după ce apărătorul Unai Elgezabal a înscris în propria poartă.