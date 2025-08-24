„FCSB no es Steaua!” Mesajul direct, sub privirile tuturor, apărut la Levante - Barcelona - Antena Sport

Aproape 27.000 de spectatori au asistat, sâmbătă seara, la meciul dintre Levante și Barcelona, pe stadionul Ciutat de València.

La un moment dat, în tribunele arenei din Valencia a apărut un mesaj de susținere pentru Steaua București, afișat de către fanii lui Levante.

Mesaj la Levante vs. Barcelona: „FCSB no es Steaua!”

„FCSB no es Steaua” (FCSB nu e Steaua) a fost mesajul direct al suporterilor locali. Nu este prima oară când susținătorii grupării din Valencia afișează bannere pro Steaua. La fel ca echipa din Ghencea, Levante are culorile roșu și albastru.

Același gen de mesaj a apărut, de-a lungul anilor, pe numeroase stadioane din Europa, mai ales în contextul în care presa internațională confundă adesea cele două echipe, Steaua și FCSB.