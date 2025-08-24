Barcelona, o nouă remontada memorabilă! Victorie dramatică pe terenul lui Levante, după un autogol - Antena Sport

Barcelona a câştigat meciul din etapa a doua a sezonului din La Liga de pe terenul celor de la Levante. Echipa lui Hansi Flick s-a impus cu 3-2, asta după ce gazdele au condus cu 2-0.
Victoria Barcelonei a venit în minutul 90+1, atunci când Elgezabal şi-a trimis balonul în propria poartă şi a trimis cele trei puncte în buzunarul catalanilor.
Levante – Barcelona 2-3! O nouă remontada a catalanilor
Ivan Romero a deschis scorul în minutul 15 pentru Levante, în timp ce golul al doilea al gazdelor a fost marcat în prelungirille primei reprize. Arbitrul a sancţionat un henţ în careu al li Alejandro Balde şi a dictat lovitură de la 11 metri. Jose Luis Morales a transformat penalty-ul, iar Levante a intrat cu un avantaj de două goluri la cabine.
În repriza secundă, Barcelona a încercat să preia controlul încă din debutul reprizei. Pedri a redus din diferenţă în minutul 49, cu un şut superb, care s-a dus direct în vinclu.
Trei minute mai târziu, Ferran Torres a egalat, după un corner. Atacantul catalanilor a prins un voleu de zile mari din interiorul careului şi nu i-a dat nicio şansă portarului gazdelo.
În primul minut al prelungirilor, Lamine Yamal a centrat, iar fundaşul Unai Elguezabal şi-a trimis balonul în propria poartă.
COMEBACK COMPLETED!! 😍✅ pic.twitter.com/5xOTQ4uAMw
— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 23, 2025
Catalanii au obţinut astfel victoria şi au şase puncte după primele două etape. Rivala Real Madrid joacă duminică pe terenul echipei lui Horaţiu Moldovan, Real Oviedo, în timp ce Atletico Madrid a început foarte slab sezonul, cu o înfrângere pe terenul lui Espanyol şi cu un rezultat de egalitate pe teren propriu, cu Elche. În prima etapă, Barcelona a câştigat cu 3-0 meciul de pe terenul celor de la Mallorca.