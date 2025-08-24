Barcelona, o nouă remontada memorabilă! Victorie dramatică pe terenul lui Levante, după un autogol - Antena Sport

Barcelona a câştigat meciul din etapa a doua a sezonului din La Liga de pe terenul celor de la Levante. Echipa lui Hansi Flick s-a impus cu 3-2, asta după ce gazdele au condus cu 2-0.

Victoria Barcelonei a venit în minutul 90+1, atunci când Elgezabal şi-a trimis balonul în propria poartă şi a trimis cele trei puncte în buzunarul catalanilor.

Levante – Barcelona 2-3! O nouă remontada a catalanilor

Ivan Romero a deschis scorul în minutul 15 pentru Levante, în timp ce golul al doilea al gazdelor a fost marcat în prelungirille primei reprize. Arbitrul a sancţionat un henţ în careu al li Alejandro Balde şi a dictat lovitură de la 11 metri. Jose Luis Morales a transformat penalty-ul, iar Levante a intrat cu un avantaj de două goluri la cabine.

În repriza secundă, Barcelona a încercat să preia controlul încă din debutul reprizei. Pedri a redus din diferenţă în minutul 49, cu un şut superb, care s-a dus direct în vinclu.

Trei minute mai târziu, Ferran Torres a egalat, după un corner. Atacantul catalanilor a prins un voleu de zile mari din interiorul careului şi nu i-a dat nicio şansă portarului gazdelo.