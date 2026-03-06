Benfica, interes pentru Ianis Hagi. Detalii despre transferul care îi putea schimba cariera - Antena Sport

Închide meniul
Benfica, interes pentru Ianis Hagi. Detalii despre transferul care îi putea schimba cariera

Radu Constantin Publicat: 6 martie 2026, 22:53

Ianis Hagi, în timpul intonării imnului României / Sport Pictures

Ianis Hagi a fost în vizorul celor de la Benfica pentru un transfer. Dezvăluirea a fost făcută de Ricardo Cadu, fostul jucător de la CFR. Şi el a făcut recomandări despre român şi nu înţelege de ce totuşi fiul lui Gică Hagi nu a ajuns în Portugalia.

Cadu a dezvăluit că a fost întrebat de Benfica în urmă cu câţiva ani. El se aşepta ca mutarea să se facă, iar cariera lui Ianis Hagi să cunoască acum alt deznodământ.

“Era un jucător care-mi plăcea foarte, foarte mult, dar nu ştiu de ce n-a reuşit să joace la un club mai important. Eu am crezut sincer că va ajunge la o echipă mare. Dar nu s-a întâmplat cum mă aşteptam eu. Nu ştiu, sunt unii jucători care au toate calităţile şi nu reuşesc să ajungă în top”, a spus Ricardo Cadu, pentru Prima Sport.

Cadu spune că a oferit recomandări şi despre Ianis Stoica, care a şi fost transferat de Estrella.

“Am mai fost întrebat de-a lungul timpului şi de Ianis Stoica, cei de la Estrella l-au şi transferat până la urmă. Şi chiar joacă bine aici”, a mai spus lusitanul.

