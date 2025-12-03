Jucător antrenat de Mircea Lucescu, înrolat în războiul din Ucraina - Antena Sport

Închide meniul
Jucător antrenat de Mircea Lucescu, înrolat în războiul din Ucraina

Jucător antrenat de Mircea Lucescu, înrolat în războiul din Ucraina

Jucător antrenat de Mircea Lucescu, înrolat în războiul din Ucraina

Radu Constantin Publicat: 3 decembrie 2025, 15:23

Jucător antrenat de Mircea Lucescu, înrolat în războiul din Ucraina

Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

Drama din Ucraina a schimbat destinul a sute de mii de familii. Aşa s-a întâmplat şi cu Denis Garmash (35 de ani), atacant care a jucat trei sezoane alături de Mircea Lucescu la Dinamo Kiev.

Cu o bogata carieră ca fotbalist, participând la două turnee finale de Euro cu naționala Ucrainei, Denis Garmash a întrerupt contractul cu ultimul club pentru a intra în armată. El se afla sub contract la Lisne, o echipă din liga a treia, şi, fără să anunţe pe cineva, a decis să renunţe la fotbal şi să nu se mai prezinte la antrenamente. „De luni este în unitate”, a dezvăluit jurnalistul ucrainean Volodymyr Zverov pe canalul de YouTube ProFutbol.

 

Denis Garmash a jucat în Ucraina aproape toată cariera, singurul club pentru care a părăsit ţara a fost Rizespor. În perioada în care a evoluat aici, el era cotat la 3,5 milioane de euro.

1 “Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului 2 Roxana Moise a murit la 39 de ani 3 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 4 Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo 5 Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova 6 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
