Jucător antrenat de Mircea Lucescu, înrolat în războiul din Ucraina - Antena Sport

Drama din Ucraina a schimbat destinul a sute de mii de familii. Aşa s-a întâmplat şi cu Denis Garmash (35 de ani), atacant care a jucat trei sezoane alături de Mircea Lucescu la Dinamo Kiev.

Cu o bogata carieră ca fotbalist, participând la două turnee finale de Euro cu naționala Ucrainei, Denis Garmash a întrerupt contractul cu ultimul club pentru a intra în armată. El se afla sub contract la Lisne, o echipă din liga a treia, şi, fără să anunţe pe cineva, a decis să renunţe la fotbal şi să nu se mai prezinte la antrenamente. „De luni este în unitate”, a dezvăluit jurnalistul ucrainean Volodymyr Zverov pe canalul de YouTube ProFutbol.

Denis Garmash a jucat în Ucraina aproape toată cariera, singurul club pentru care a părăsit ţara a fost Rizespor. În perioada în care a evoluat aici, el era cotat la 3,5 milioane de euro.