Debut ratat pentru Cosmin Olăroiu la FIFA Arab Cup. Naţionala Emiratelor Arabe Unite, învinsă de Iordania - Antena Sport

După ce a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026, Cosmin Olăroiu (56 de ani) a suferit o nouă înfrângere pe banca Emiratelor Arabe Unite. Naţionala pregătită de Olăroiu a pierdut cu 2-1 cu Iordania.
În minutul 18, Ibrahim Khaled a fost eliminat, lăsând Emiratele Arabe Unite în 10 oameni. Olwan a deschis scorul pentru Iordania în minutul 20, din penalty. Acelaşi Olwan a ratat un penalty în minutul 38.
Iordania – Emiratele Arabe Unite 2-1. Debut ratat pentru Olăroiu la FIFA Arab Cup
Bruno a egalat în minutul 48, dar Iordania s-a impus cu un gol marcat în minutul 63, al lui Yazan Al Naimat. Yazan Al Naimat a fost şi MVP-ul partidei, fiind notat cu 8.6 de flashscore.ro.
Emiratele Arabe Unite se mai află în grupă, la FIFA Arab Cup, cu Egipt şi Kuweit, care au încheiat la egalitate, 1-1, meciul pe care l-au disputat împreună marţi, 2 decembrie.
În ciuda faptului că a ratat principalul obiectiv pe banca Emiratelor Arabe Unite, calificarea la World Cup 2026, Olăroiu e susţinut în continuare de jurnaliştii din Emirate.
„La FIFA Arab Cup, naționala are câteva obiective importante, printre care atacarea trofeului și evaluarea jucătorilor convocați, în premieră. De asemenea, de aici trebuie să înceapă pregătirea Cupei Asiei din 2027. Cosmin trebuie să-și ducă mandatul până la capăt.
Gata! Ajunge cu schimbarea antrenorilor pe bandă. La echipa națională, am avut opt selecționeri, în ultimii opt ani, începând cu 2017, și această abordare n-a adus nimic bun.
Tocmai de aceea, indiferent de ce va face la FIFA Arab Cup, lui Cosmin trebuie să-i dăm timpul necesar pentru a putea forma o echipă națională competitivă”, scria publicația Emarat Al-Youm înainte de meciul Iordania – Emiratele Arabe Unite 2-1.
