Debut ratat pentru Cosmin Olăroiu la FIFA Arab Cup. Naţionala Emiratelor Arabe Unite, învinsă de Iordania - Antena Sport

După ce a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026, Cosmin Olăroiu (56 de ani) a suferit o nouă înfrângere pe banca Emiratelor Arabe Unite. Naţionala pregătită de Olăroiu a pierdut cu 2-1 cu Iordania.

În minutul 18, Ibrahim Khaled a fost eliminat, lăsând Emiratele Arabe Unite în 10 oameni. Olwan a deschis scorul pentru Iordania în minutul 20, din penalty. Acelaşi Olwan a ratat un penalty în minutul 38.

Iordania – Emiratele Arabe Unite 2-1. Debut ratat pentru Olăroiu la FIFA Arab Cup

Bruno a egalat în minutul 48, dar Iordania s-a impus cu un gol marcat în minutul 63, al lui Yazan Al Naimat. Yazan Al Naimat a fost şi MVP-ul partidei, fiind notat cu 8.6 de flashscore.ro.

Emiratele Arabe Unite se mai află în grupă, la FIFA Arab Cup, cu Egipt şi Kuweit, care au încheiat la egalitate, 1-1, meciul pe care l-au disputat împreună marţi, 2 decembrie.

În ciuda faptului că a ratat principalul obiectiv pe banca Emiratelor Arabe Unite, calificarea la World Cup 2026, Olăroiu e susţinut în continuare de jurnaliştii din Emirate.