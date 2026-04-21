„AI-ul mi-a spus să nu-l angajez!” Declarația anului în fotbal! Ce a urmat după ce a ignorat sfatul

Inteligența artifificială nu va lua prea curând sfatul consilierilor din fotbal. Asta dacă judecăm după exemplul celor de la Real Sociedad, proaspăta câștigătoare a Cupei Spaniei.

Președintele celor de la Sociedad a dezvăluit că s-a consultat cu un chatbot cu privire la numirea antrenorului american, Pellegrini Matarazzo, în urmă cu patru luni. Iar AI-ul i-a spus să nu-l angajeze!

A ignorat sfatul inteligenței artificiale

Președintele lui Real Sociedad, Jokin Aperribay, a dezvăluit într-un interviu pentru Cadena Ser toată povestea. Cel care l-a dorit mult pe Matarazzo după plecarea lui Sergio Francisco din luna decembrie a fost directorul sportiv al echipei, Erik Bretos. Însă cum Aperribay nu auzit până la acel moment de Matarazzo a decis să întrebe inteligența artificială.

„Erik mi-a spus Matarazzo, iar eu am întrebat inteligența artificială dacă este un antrenor bun pentru Real Sociedad. A spus că <<nu>>. Slavă Domnului că am avut încredere în Erik” a spus Aperribay.

Matarazzo, cel care le antrenase înainte pe Stuttgart și Hoffenheim, nu avea experiență în fotbalul spaniol. Însă prima impresie a contat enorm: „Nu-l cunoșteam și în timpul primei noastre întâlniri am fost impresionat pentru că știa totul despre toată lumea. Făcuse o analiză fantastică a clubului Real Sociedad” a mai spus Apperibay.