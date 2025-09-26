Alex Mitriță continuă să facă senzație în China! Românul, decisiv în revenirea echipei sale - Antena Sport

Alexandru Mitriță și colegii săi de la Zhejiang / Instagram zhejianggreentown

La câteva zile după ce și-a anunțat retragerea de la echipa națională de fotbal a României, Alex Mitriță a reușit o nouă prestație de top în tricoul chinezilor de la Zhejiang Professional.

Fotbalistul în vârstă de 30 de ani a contribuit decisiv la punctul obținut de formația sa, la capătul unui meci nebun din etapa cu numărul 26 a Superligii Chinei.

Alex Mitriță, erou în remiza nebună dintre Zhejiang și Chengdu Rongcheng

Alexandru Mitriță continuă să facă spectacol în prima liga chineză, la puțin timp după ce și-a anunțat retragerea din echipa națională de fotbal a României.

Jucătorul român a fost titular vineri în meciul dintre Zhejiang Professional și Chengdu Rongcheng, joc în care echipa sa a revenit de la 0-3. Brazilianul Romulo a reușit o dublă în minutele 29 și 37, iar Tim Chow a dus scorul la 3-0 (min. 39).

Până la pauză, Mitriță a pasat decisiv la reușita lui Deabeas Owusu-Sekyere, iar Yago Cariello a redus din diferență în prelungirile primei reprize.