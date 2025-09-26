Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alex Mitriță continuă să facă senzație în China! Românul, decisiv în revenirea echipei sale - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Alex Mitriță continuă să facă senzație în China! Românul, decisiv în revenirea echipei sale

Alex Mitriță continuă să facă senzație în China! Românul, decisiv în revenirea echipei sale

Daniel Işvanca Publicat: 26 septembrie 2025, 18:08

Comentarii
Alex Mitriță continuă să facă senzație în China! Românul, decisiv în revenirea echipei sale

Alexandru Mitriță și colegii săi de la Zhejiang / Instagram zhejianggreentown

La câteva zile după ce și-a anunțat retragerea de la echipa națională de fotbal a României, Alex Mitriță a reușit o nouă prestație de top în tricoul chinezilor de la Zhejiang Professional.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul în vârstă de 30 de ani a contribuit decisiv la punctul obținut de formația sa, la capătul unui meci nebun din etapa cu numărul 26 a Superligii Chinei.

Alex Mitriță, erou în remiza nebună dintre Zhejiang și Chengdu Rongcheng

Alexandru Mitriță continuă să facă spectacol în prima liga chineză, la puțin timp după ce și-a anunțat retragerea din echipa națională de fotbal a României.

Jucătorul român a fost titular vineri în meciul dintre Zhejiang Professional și Chengdu Rongcheng, joc în care echipa sa a revenit de la 0-3. Brazilianul Romulo a reușit o dublă în minutele 29 și 37, iar Tim Chow a dus scorul la 3-0 (min. 39).

Până la pauză, Mitriță a pasat decisiv la reușita lui Deabeas Owusu-Sekyere, iar Yago Cariello a redus din diferență în prelungirile primei reprize.

Reclamă
Reclamă

În repriza a doua, Zhejiang a continuat să alerge după egalare. Formația care a plătit două milioane de euro pentru transferul lui Mitriță a dat în cele din urmă lovitura în minutul 90+10, tot prin Yago Cariello, servit excelent de român.

După 26 de meciuri disputate, Zhejiang Professional ocupă poziția a 7-a în Superliga Chinei, cu un total de 39 de puncte. Shandong Taishan va fi viitoarea adversară din campionat.

  • 8 goluri și 6 pase decisive a reușit Alex Mitriță în 12 meciuri jucate la Zhejiang Professional
Ce este Serratia marcescens, bacteria care ar fi provocat moartea a şase copii la spitalul Sf. Maria din IaşiCe este Serratia marcescens, bacteria care ar fi provocat moartea a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro
Observator
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro
Angajați neplătiți la TVR! Scandal în instanță pe primele de sărbători. Despre ce sumă e vorba
Fanatik.ro
Angajați neplătiți la TVR! Scandal în instanță pe primele de sărbători. Despre ce sumă e vorba
19:59
Benfica – Gil Vicente, LIVE VIDEO, 22:15. Mourinho caută o nouă victorie. Programul etapei din Liga Portugal
19:56
Hermannstadt – FC Argeș 0-1. Gruparea lui Bogdan Andone mai face o victimă în Liga 1
19:43
Universitatea Craiova – Dinamo LIVE TEXT (21:00). Derby “de foc” în Bănie. Echipele de start
19:41
LIVE SCOREAlanyaspor – Galatasaray 0-0. Ianis Hagi, pe banca de rezerve. Umit Akdag e titular
19:19
Lotul lărgit al naționalei de handbal feminin pentru Campionatul Mondial
18:59
Ratarea campionatului! Jucătorul deţinut de FCSB l-a lăsat cu poarta goală, dar el nu a reuşit să marcheze!
Vezi toate știrile
1 “Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni” 2 Gigi Becali a făcut praf un singur jucător după Go Ahead Eagles – FCSB: “Era «autobandă» la el. Bulevard” 3 Young Boys – Panathinaikos 1-4. Ionuţ Radu a apărat în Stuttgart – Celta Vigo 2-1. Rezultatele serii 4 Ştefan Târnovanu a impresionat pe toată lumea în Go Ahead Eagles – FCSB: “Intervenţia sezonului” 5 Mirel Rădoi nu mai ţine cont de nimic. Decizia radicală: “Să se ducă acasă!” 6 Go Ahead Eagles – FCSB 0-1. Campioana României începe excelent în UEFA Europa League
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatriaUn fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria