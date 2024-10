Alexandru Ioniţă a promovat în prima Ligă din China după ce a dat un gol fabulos - Antena Sport

Alexandru Ioniţă a promovat în prima Ligă din China după ce a dat un gol fabulos Captură Youtube Alexandru Ioniţă a promovat în prima Ligă din China după ce a dat un gol fabulos cu un şut de senzaţie cu stângul. Alexandru Ioniţă a reuşit primul gol în partida pe care care Yunnan Yukun a câştigat-o cu Shanghai Jiading, scor 2-0. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Alexandru Ioniţă a deschis scorul cu torpilă de la 30 de metri, care s-a dus direct în vinclul porţii. În urma acestui rezultat, echipa fostului jucător de la Rapid a promovat matematic în prima ligă chineză. Alexandru Ioniţă a promovat în prima Ligă din China după ce a dat un gol fabulos Alexandru Ionţă a ajuns la începutul acestui an în China. Yunnan Yukun a plătit 50.000 de euro celor de la Rapid pentru Ioniţă. Mijlocaşul român a marcat pentru formaţia din China 7 goluri. Ioniţă a postat pe reţelele de socializare execuţia superbă din ultimul meci. Ioniţă a marcat de 7 ori pt chinezi în acest an.

Alex Ioniţă, mesaj neaşteptat după plecarea de la Rapid Alex Ioniţă a transmis un mesaj neaşteptat, după plecarea de la Rapid. Mijlocaşul a dezvăluit că şi-ar fi dorit să rămână în Giuleşti, dând de înţeles că cel care a contribuit decisiv la plecarea sa a fost Cristiano Bergodi, antrenorul de la acel moment al Rapidului.

„Cred că este o nouă aventură pentru mine. Îl consider ca pe un pas înainte, nu cred că în fiecare zi poți să ajungi în China. Sunt pe final de carieră, într-adevăr mai am 5 ani, dar mi-aș dori să stau cât mai mult acolo pentru că e bine din punct de vedere financiar, aici nu prea mai prindeam minute și consider că e cea mai bună alegere.

Dacă mi-ar fi plăcut să iau doar banii, aș fi rămas la CFR de prima dată, am renunțat la o grămadă de bani la CFR ca să vin la Rapid să joc. Consider că mi-am făcut treaba până acum, echipa își face treaba foarte bine în continuare, Mister ia cele mai bune decizii, au fost aduși cei mai buni jucători.

A fost grea despărțirea de colegi, pentru mine Rapid e ca acasă, încerc să privesc ca pe un pas înainte și să mă gândesc să rămân acolo cât mai mult timp. Am avut mai multe oferte, dar nu erau bune din punct de vedere financiar, al echipei, al locului din clasament, aici e o echipă nou înființată care își dorește să promeveze în prima ligă.

Domnul Bergodi mi-a mulțumit pentru tot efortul depus pentru echipă și îmi dorește multă baftă, ceea ce le doresc și eu lor, sper să ia campionatul și să-mi păstreze o medalie. Sunt șanse destul de mari (n.r. să-l aștepte acasă un tricou de campion), dacă Rapid o va ține tot așa, totul se va decide în play-off. Voi încerca să mă uit la meciurile lor. Probabil mă voi întoarce peste câțiva ani când vor sta altfel lucrurile și poate îmi voi îndeplini visul atunci”, a declarat Alex Ioniţă, la plecarea spre China, la începutul anului.

