Alexandru Maxim e în formă maximă în Turcia. Capitolul la care îl întrece momentan pe Mauro Icardi - Antena Sport

Alexandru Maxim a marcat un nou gol pentru Gaziantep, formația din Turcia la care evoluează din anul 2020, cu o pauză de jumătate de sezon în care a jucat la Beșiktaș. În cel mai recent meci din campionat, mijlocașul a înscris de la punctul cu var în duelul contra celor de la Karagumruk, “lanterna roșie” din Superligă.

Fotbalistul român a ajuns în acest moment la două goluri în noul sezon, cifră la care se adaugă și cele patru pase decisive pe care le-a dat în primele opt etape. Gaziantep e una dintre cele mai bune echipe din Turcia, fiind clasată pe locul 4, cu mențiunea că sunt câteva echipe sub ea care au un meci în minus.

Alexandru Maxim, peste Mauro Icardi la contribuții de gol

Odată cu reușita din meciul contra lui Karagumruk, Maxim a ajuns la șase contribuții de gol în acest sezon, un capitol la care se află pe locul secund în acest moment în campionatul Turciei. Singurul care îl devansează pe căpitanul lui Gaziantep este nigerianul Paul Onuachu, atacantul celor de la Trabzonspor, care are șapte (șase goluri și un assist).

În această ierarhie, Maxim îl devansează pe Mauro Icardi, unul dintre starurile Superligii. Atacantul lui Galatasaray are cinci reușite, însă și un meci în minus.