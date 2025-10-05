Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alexandru Maxim e în formă maximă în Turcia. Capitolul la care îl întrece momentan pe Mauro Icardi - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Alexandru Maxim e în formă maximă în Turcia. Capitolul la care îl întrece momentan pe Mauro Icardi

Alexandru Maxim e în formă maximă în Turcia. Capitolul la care îl întrece momentan pe Mauro Icardi

Andrei Nicolae Publicat: 5 octombrie 2025, 19:27

Comentarii
Alexandru Maxim e în formă maximă în Turcia. Capitolul la care îl întrece momentan pe Mauro Icardi

Alexandru Maxim, după un gol marcat pentru Gaziantep / X Gaziantep FK

Alexandru Maxim a marcat un nou gol pentru Gaziantep, formația din Turcia la care evoluează din anul 2020, cu o pauză de jumătate de sezon în care a jucat la Beșiktaș. În cel mai recent meci din campionat, mijlocașul a înscris de la punctul cu var în duelul contra celor de la Karagumruk, “lanterna roșie” din Superligă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul român a ajuns în acest moment la două goluri în noul sezon, cifră la care se adaugă și cele patru pase decisive pe care le-a dat în primele opt etape. Gaziantep e una dintre cele mai bune echipe din Turcia, fiind clasată pe locul 4, cu mențiunea că sunt câteva echipe sub ea care au un meci în minus.

Alexandru Maxim, peste Mauro Icardi la contribuții de gol

Odată cu reușita din meciul contra lui Karagumruk, Maxim a ajuns la șase contribuții de gol în acest sezon, un capitol la care se află pe locul secund în acest moment în campionatul Turciei. Singurul care îl devansează pe căpitanul lui Gaziantep este nigerianul Paul Onuachu, atacantul celor de la Trabzonspor, care are șapte (șase goluri și un assist).

În această ierarhie, Maxim îl devansează pe Mauro Icardi, unul dintre starurile Superligii. Atacantul lui Galatasaray are cinci reușite, însă și un meci în minus.

Reclamă
Reclamă

Grație prestației sale din meci, Maxim a fost notat cu 7.2 pe site-ul SofaScore.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
Observator
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Decizie de ultimă oră în privința lui Șut. Update exclusiv
Fanatik.ro
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Decizie de ultimă oră în privința lui Șut. Update exclusiv
19:22
Sevilla – Barcelona 4-1. Campioana en-titre suferă primul eșec al sezonului! Robert Lewandowski a ratat penalty
19:02
Remarcatul lui Andrea Mandorlini, după CFR Cluj – Hermannstadt 2-1: „Aș vrea să-l felicit”
18:50
VIDEOManşele finale ale Trofeului Poiana Brașov au fost în direct în AntenaPLAY
18:50
FCSB – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Duel crucial pentru roş-albaştri. Echipele de start
18:48
Louis Munteanu a rupt tăcerea după transferul ratat de la CFR Cluj: “Să fie un reset și pentru mine”
18:35
CSM București, victorie uriașă în Liga Campionilor la handbal feminin! Prestație fabuloasă a „tigroaicelor”
Vezi toate știrile
1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 3 VIDEOIanis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund 4 Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor” 5 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 6 VIDEOGeorge Russell, pole-position în Marele Premiu de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor