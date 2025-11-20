Verdict dur! Statisticienii au anunțat ce șanse are România să se califice la Campionatul Mondial din 2026 - Antena Sport

Închide meniul
Verdict dur! Statisticienii au anunțat ce șanse are România să se califice la Campionatul Mondial din 2026

Daniel Işvanca Publicat: 20 noiembrie 2025, 22:21

Jucătorii naționalei României / SPORT PICTURES

După ce a încheiat grupa preliminariilor pe poziția a treia, România a rămas doar cu varianta barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor.

În cadrul tragerii la sorți ce a avut loc joi la Zurich, tricolorii au aflat că vor întâlni naționala Turciei în semifinale, iar dacă vor merge mai departe, vor da peste câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.

România, fără șanse la calificare în viziunea statisticienilor

Chiar dacă există optimism în ceea ce privește duelul cu naționala antrenată de Vincenzo Montella, cifrele spun altceva în ceea ce privește calificarea României la turneul final de anul viitor.

Potrivit statisticienilor de la We Global Football, șansele ca selecționata pregătită de Mircea Lucescu să ajungă la Campionatul Mondial sunt de doar 5.3%. Pe scurt, aceștia nu acordă nicio șansă tricolorilor în drumul spre acest turneu.

Turcia – România se joacă pe 26 martie, de la ora 19:00

UEFA a anunţat pe site-ul oficial că partida va avea loc pe 26 martie, începând cu ora 19:00, o oră neobişnuită pentru tricolori. În precedenta campanie de calificare, România a jucat toate meciurile la ora 21:45, ora României. De asemenea, România a jucat la 21:45 şi meciurile din Nations League de anul trecut.

Ultima oară când tricolorii au jucat la ora 19:00, ora României, s-a întâmplat la EURO 2024, în meciul decisiv pentru calificarea în optimile de finală, cu Slovacia, încheiat la egalitate, scor 1-1.

Chiar dacă ziua şi ora au fost stabilite, stadionul pe care se va disputa partida nu se cunoaşte în acest moment. Sunt şanse mari ca meciul să nu se dispute la Istanbul, deoarece federaţia turcă vrea să evite orice conflict între fanii celor trei mari echipe din oraş: Galatasaray, Fenerbahce şi Besiktas. Astfel, rămân trei oraşe în care se poate juca partida: Konya, Bursa şi Kocaeli.

