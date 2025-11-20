Verdict dur! Statisticienii au anunțat ce șanse are România să se califice la Campionatul Mondial din 2026 - Antena Sport

După ce a încheiat grupa preliminariilor pe poziția a treia, România a rămas doar cu varianta barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cadrul tragerii la sorți ce a avut loc joi la Zurich, tricolorii au aflat că vor întâlni naționala Turciei în semifinale, iar dacă vor merge mai departe, vor da peste câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.

România, fără șanse la calificare în viziunea statisticienilor

Chiar dacă există optimism în ceea ce privește duelul cu naționala antrenată de Vincenzo Montella, cifrele spun altceva în ceea ce privește calificarea României la turneul final de anul viitor.

Potrivit statisticienilor de la We Global Football, șansele ca selecționata pregătită de Mircea Lucescu să ajungă la Campionatul Mondial sunt de doar 5.3%. Pe scurt, aceștia nu acordă nicio șansă tricolorilor în drumul spre acest turneu.

UEFA World Cup Playoffs – Qualifying Probabilities

Path A

🇮🇹 Italy – 62.2%

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales – 30.0%

🇧🇦 Bosnia-Herzegovina – 4.0%

Northern Ireland – 3.8%

Path B

🇺🇦 Ukraine – 42.6%

🇵🇱 Poland – 26.3%

🇸🇪 Sweden – 21.1%

🇦🇱 Albania – 10.0%

Path C

🇹🇷 Türkiye – 52.2%

🇸🇰 Slovakia – 26.8%

🇽🇰…

— We Global Football (@We_Global) November 20, 2025