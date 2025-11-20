Capăt de drum pentru fotbalistul antrenat de Mircea Lucescu! S-a retras din fotbal la 40 de ani - Antena Sport

Fernandinho, brazilianul care a crescut sub ochii lui Mircea Lucescu, și-a anunțat retragerea din fotbal la vârsta de 40 de ani. Acesta a îmbrăcat timp de opt ani tricoul celor de la Șahtior Donețk și a fost vândut apoi pentru suma de 40 de milioane de euro.

Cu 53 de selecții și două goluri în naționala de fotbal a Braziliei, Fernandinho era liber de contract de la începutul anului 2025, când s-a oficializat despărțirea de Club Athletico Paranaense.

S-a retras Fernandinho! A câștigat 14 trofee alături de Mircea Lucescu

Sosit în fotbalul european în iulie 2005, Fernandinho a fost unul dintre oamenii de bază ai lui Mircea Lucescu, în perioada când tehnicianul român făcea senzație alături de Șahtior Donețk.

Cei doi au câștigat împreună nu mai puțin de 14 trofee. Cupa UEFA a fost cel mai important trofeu pe care și l-au trecut în palmares. Evoluțiile sale au impresionat la nivel înalt în Europa, iar opt ani mai târziu acesta era transferat de Manchester City în schimbul a 40 de milioane de euro.

Al patrulea cel mai scump jucător plecat de la clubul ucrainean, Fernandinho a îmbrăcat timp de nouă ani tricoul celor de la Manchester City, cu care a câștigat 13 trofee. „Sunt deja obosit. Am alergat vreo 30 de minute și sunt foarte extenuat… nimic din fotbal nu mă mai motivează. Am realizat tot ce am putut. E timpul să mă bucur de familia mea”, a fost mesajul brazilianului.