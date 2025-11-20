Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Capăt de drum pentru fotbalistul antrenat de Mircea Lucescu! S-a retras din fotbal la 40 de ani - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Capăt de drum pentru fotbalistul antrenat de Mircea Lucescu! S-a retras din fotbal la 40 de ani

Capăt de drum pentru fotbalistul antrenat de Mircea Lucescu! S-a retras din fotbal la 40 de ani

Daniel Işvanca Publicat: 20 noiembrie 2025, 22:50

Comentarii
Capăt de drum pentru fotbalistul antrenat de Mircea Lucescu! S-a retras din fotbal la 40 de ani

Fernandinho, alături de Mircea Lucescu / X @fernandinho

Fernandinho, brazilianul care a crescut sub ochii lui Mircea Lucescu, și-a anunțat retragerea din fotbal la vârsta de 40 de ani. Acesta a îmbrăcat timp de opt ani tricoul celor de la Șahtior Donețk și a fost vândut apoi pentru suma de 40 de milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu 53 de selecții și două goluri în naționala de fotbal a Braziliei, Fernandinho era liber de contract de la începutul anului 2025, când s-a oficializat despărțirea de Club Athletico Paranaense.

S-a retras Fernandinho! A câștigat 14 trofee alături de Mircea Lucescu

Sosit în fotbalul european în iulie 2005, Fernandinho a fost unul dintre oamenii de bază ai lui Mircea Lucescu, în perioada când tehnicianul român făcea senzație alături de Șahtior Donețk.

Cei doi au câștigat împreună nu mai puțin de 14 trofee. Cupa UEFA a fost cel mai important trofeu pe care și l-au trecut în palmares. Evoluțiile sale au impresionat la nivel înalt în Europa, iar opt ani mai târziu acesta era transferat de Manchester City în schimbul a 40 de milioane de euro.

Al patrulea cel mai scump jucător plecat de la clubul ucrainean, Fernandinho a îmbrăcat timp de nouă ani tricoul celor de la Manchester City, cu care a câștigat 13 trofee. „Sunt deja obosit. Am alergat vreo 30 de minute și sunt foarte extenuat… nimic din fotbal nu mă mai motivează. Am realizat tot ce am putut. E timpul să mă bucur de familia mea”, a fost mesajul brazilianului.

Reclamă
Reclamă
  • 284 de apariții, 53 de goluri și 57 de pase decisive sunt cifrele lui Fernandinho la Șahtior Donețk

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat
Observator
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat
Cine transmite la TV barajul Turcia – România. UEFA, decizie surprinzătoare. Update
Fanatik.ro
Cine transmite la TV barajul Turcia – România. UEFA, decizie surprinzătoare. Update
23:28
“Poate sunt eu nebun” Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Turcia – România: “Nu îmi e frică”
22:46
Mihai Stoica l-a ironizat pe Victor Piţurcă după tragerea la sorţi: “Nişte observaţii extraordinare”
22:21
Verdict dur! Statisticienii au anunțat ce șanse are România să se califice la Campionatul Mondial din 2026
22:19
“Cred în asta” Gică Hagi ştie unde se poate face diferenţa în Turcia – România: “Poţi să îţi atingi idealurile”
21:41
Dinamo, victorie dramatică în Liga Campionilor cu Nantes! Ionuţ Iancu, paradă de senzaţie la ultima fază
21:15
Impresarul lui Radu Drăgușin a făcut anunțul: „Robocop”. Ce urmează pentru fotbalist
Vezi toate știrile
1 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 2 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 3 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 4 Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026 5 OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori” 6 Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor