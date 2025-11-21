A dormit trei luni pe stradă, fără bani și loc de muncă, dar acum merge la Mondial! A „explodat” abia la 33 de ani - Antena Sport

Haiti, țară care se află în plină anarhie, s-a calificat la Cupa Mondială din 2026. Selecționata din Caraibe va participa pentru a doua oară în istorie la un turneu final, după ediția din 1974, din Germania.
Cu un lot format în majoritate din fotbaliști născuți și crescuți în diaspora, mai cu seamă în Franța, și cu un selecționer, francezul Sébastien Migné, care nu a călcat niciodată în Haiti, „grenadierii” au în spate povești neașteptate.
Ricardo Adé, calificat la Mondial, a dormit trei luni pe străzi în Thailanda
Poate cea mai șocantă este cea a lui Ricardo Adé, fundașul central al echipei din Caraibe. Născut în Haiti, într-un orășel din centrul țării, Adé are 35 de ani și acum evoluează în Ecuador, la LDU Quito. Va avea 36 de ani la vară și va juca la Mondial, unde nici măcar nu visa să ajungă în urmă cu zece ani.
În 2013, când avea deja 23 de ani, Ricardo Adé a plecat din Haiti în căutarea unui contract de profesionist. Un impresar i-a promis că-i găsește o echipă în Thailanda, așa că Adé și-a cheltuit toate economiile și a plecat spre Bangkok. Ajuns în Asia, impresarul s-a „evaporat”, iar fundașul haitian s-a trezit abandonat pe aeroport, fără bani și fără loc de muncă.
Timp de trei luni, Adé a dormit mai mult pe stradă. A tot căutat să meargă în probe la câteva echipe locale, însă nimic nu s-a concretizat, așa că până la urmă a decis să lase Thailanda și să se întoarcă în Haiti.
O carieră care a explodat târziu
În ciuda situației pe care o trăise și care pe mulți i-ar fi doborât, Ricardo Adé a luat-o de la capăt. A jucat o perioadă la Don Bosco, în Haiti, după care a plecat în Statele Unite, unde a semnat cu Miami United, pe atunci aflată în a patra ligă americană.
Abia în 2017, când avea deja 27 de ani, apărătorul de 1,90 metri a semnat primul său contract ca profesionist! În Chile, la liga a doua, la echipa Santiago Morning. Au urmat Magallanes, tot în a doua ligă chiliană, apoi pasul spre Ecuador. Mai întâi la Mushuc Runa, apoi la Aucas.
Din 2023, Ricardo Adé evoluează la LDU Quito, una dintre marile forțe ale campionatului din Ecuador. Cu LDU, a câștigat două titluri naționale și o Copa Sudamericana, devenind unul dintre cei mai apreciați fundași din America de Sud. Culmea, toate astea după ce împlinise deja 33 de ani.
Ricardo Adé: „Trebuie să crezi în tine, să nu renunți niciodată!”
„În viață, trebuie mereu să continui să cauți, trebuie să crezi în tine. Există un Dumnezeu. Sunt foarte fericit pentru mine, sunt fericit să fiu primul haitian care realizează toate astea”, spunea Adé, după ce câștiga Copa Sudamericana, în 2023.
Fundașul central n-a mai fost acasă, în Haiti, de ani buni. Sora lui chiar îl roagă să nu mai vină, pentru că există posibilitatea să fie răpit sau ucis de bandele criminale care controlează țara. Dar Ricardo Adé își dorește să revină, cândva, acasă.
Până atunci, va reprezenta Haiti la Mondialul din SUA, Canada și Mexic. Vârful carierei sale, una care părea că nici măcar nu va începe vreodată, cu 12 ani în urmă, atunci când dormea pe străzile din Thailanda. „Mesajul meu pentru haitieni este să nu renunțe niciodată. Să continue să muncească, iar într-o zi ușile se vor deschide”, mai spunea Ricardo Adé.
