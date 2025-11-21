A dormit trei luni pe stradă, fără bani și loc de muncă, dar acum merge la Mondial! A „explodat” abia la 33 de ani - Antena Sport

Haiti, țară care se află în plină anarhie, s-a calificat la Cupa Mondială din 2026. Selecționata din Caraibe va participa pentru a doua oară în istorie la un turneu final, după ediția din 1974, din Germania.

Cu un lot format în majoritate din fotbaliști născuți și crescuți în diaspora, mai cu seamă în Franța, și cu un selecționer, francezul Sébastien Migné, care nu a călcat niciodată în Haiti, „grenadierii” au în spate povești neașteptate.

Ricardo Adé, calificat la Mondial, a dormit trei luni pe străzi în Thailanda

Poate cea mai șocantă este cea a lui Ricardo Adé, fundașul central al echipei din Caraibe. Născut în Haiti, într-un orășel din centrul țării, Adé are 35 de ani și acum evoluează în Ecuador, la LDU Quito. Va avea 36 de ani la vară și va juca la Mondial, unde nici măcar nu visa să ajungă în urmă cu zece ani.

În 2013, când avea deja 23 de ani, Ricardo Adé a plecat din Haiti în căutarea unui contract de profesionist. Un impresar i-a promis că-i găsește o echipă în Thailanda, așa că Adé și-a cheltuit toate economiile și a plecat spre Bangkok. Ajuns în Asia, impresarul s-a „evaporat”, iar fundașul haitian s-a trezit abandonat pe aeroport, fără bani și fără loc de muncă.

Timp de trei luni, Adé a dormit mai mult pe stradă. A tot căutat să meargă în probe la câteva echipe locale, însă nimic nu s-a concretizat, așa că până la urmă a decis să lase Thailanda și să se întoarcă în Haiti.