Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026 - Antena Sport

România va juca în luna martie contra Turciei, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026. Tricolorii au ajuns la baraj după ce au câştigat grupa de Nations League de anul trecut, urmând să dispute în deplasare meciul care se va juca pe 26 martie.
Rămâne de văzut ce stadion va alege Turcia pentru disputarea semifinalei barajului de calificare la turneul care va fi transmis în vară exclusiv în Universul Antena.
Meciul Turcia – România, şanse mici să se joace la Istanbul! Unde poate avea loc semifinala barajului World Cup 2026
Potrivit informaţiilor Antena Sport, sunt şanse foarte mari ca meciul dintre Turcia şi România să nu se joace la Istanbul, din cauza fanilor celor trei mari echipe din oraş, Galatasaray, Fenerbahce şi Besiktas.
Federaţia turcă vrea să evite orice fel de scandal între fanii acestor trei echipe şi va evita să organizeze acest meci la Istanbul. Astfel, rămân trei oraşe în care se poate juca partida: Konya, Bursa şi Kocaeli.
Ultimele două meciuri disputate de Turcia pe teren propriu în preliminariile World Cup 2026, cu Georgia şi Bulgaria, s-au jucat la Kocaeli, respectiv Bursa. De asemenea, duelul din septembrie, cu Spania, s-a jucat la Konya.
Turcia a încheiat pe locul 2 o grupă în care s-a luptat doar cu Spania, terminând la doar 3 puncte în spatele campioanei europene. Din grupă au mai fpcut parte Georgia şi Bulgaria, care au obţinut dora 3 puncte.
Dacă vor trece de naționala lui Vincenzo Montella, atunci vor avea de înfruntat câștigătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare. Partida cu Turcia va avea loc pe 26 martie, urmând ca finala barajului pentru World Cup 2026 să se dispute pe 31 martie.
Duelurile de pe urnele 2 și 3
- Țara Galilor – Bosnia
- Polonia – Albania
- Slovacia – Kosovo
- Cehia – Irlanda
Duelurile de pe urnele 1 și 4
- Italia – Irlanda de Nord
- Ucraina – Suedia
- Turcia – România
- Danemarca – Macedonia de Nord
Împerecherile pentru finala barajului:
- Țara Galilor sau Bosnia – Italia sau Irlanda de Nord
- Ucraina sau Suedia – Polonia sau Albania
- Slovacia sau Kosovo – Turcia sau România
- Cehia sau Irlanda – Danemarca sau Macedonia de Nord
