Andrea Compagno a vorbit de transferul carierei sale! Unde ar vrea să evolueze fostul fotbalist de la FCSB. „Aș fi fericit” - Antena Sport

Fotbalistul a declarat că ştia ce presiune este la FCSB, înainte de a fi transferat de Gigi Becali. Despre patronul roş-albaştrilor, atacantul italian a mărturisit că a făcut mult bine clubului.

Compagno a mărturisit că a purtat o discuţie cu Becali, în momentul în care a plecat de la FCSB. Italianul i-a mulţumit patronului de la FCSB pentru faptul că i-a oferit oportunitatea de a face un pas important în cariera sa. „Toată lumea îl știe pe Gigi Becali. A făcut foarte bine pentru acest club, a făcut foarte multe achiziții. Cine ajunge la FCSB știe ce condiții sunt aici, ce suporteri sunt.

Am văzut foarte multe știri că am zis de patron doar că mă schimba la pauză, că eram supărat pe asta. Când am plecat, am vorbit frumos. Asta a fost, nu am nimic cu Gigi, i-am mulțumit că mi-a dat oportunitatea să fac un pas mare în cariera mea”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.