Andrei Rațiu, omagiu emoționant pentru Mircea Lucescu

Andrei Rațiu, înainte de un meci al României

A fost o seară specială pentru Andrei Rațiu în Conference League. Fundașul român a fost integralist în victoria clară obținută joi de Rayo Vallecano, scor 3-0, în fața formației AEK Atena, într-un meci încărcat de emoție după dispariția lui Mircea Lucescu.

Succesul categoric din prima manșă le oferă spaniolilor un avantaj important în cursa pentru calificarea în semifinalele competiției, însă dincolo de rezultat, momentul serii a fost unul profund simbolic.

La finalul partidei, Rațiu a ales să transmită un mesaj de suflet în memoria fostului selecționer al României. Pe tricoul de prezentare al echipei, internaționalul român a scris, în limba română: „Mulțumim pentru tot! Odihniți-vă în pace, nea Mircea Lucescu!”, un gest simplu, dar încărcat de respect pentru una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc.

Atmosfera de reculegere a fost resimțită și înaintea fluierului de start. În ton cu celelalte meciuri din cupele europene, jucătorii și spectatorii au păstrat un moment de liniște în memoria lui Mircea Lucescu.