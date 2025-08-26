Alex Băluţă, lovitura carierei! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii coechipieri ai fostului jucător de la FCSB - Antena Sport

Alexandru Băluţă s-a despărţit vara aceasta de FCSB, după două sezoane petrecute la campioana României. Chiar dacă şi-a trecut două titluri în cont, Băluţă nu l-a impresionat pe Gigi Becali şi a fost lăsat să plece de patronul roş-albaştrilor, chiar dacă mai avea un an de contract.
Liber de contract, Băluţă s-a antrenat singur în ultima perioadă, dar se pare că poate da lovitura carierei. Presa de pe ocean anunţă că Băluţă va ajunge în MLS.
Americanii anunţă că Alex Băluţă va fi coleg cu Heung-Min Son şi Hugo Lloris
Potrivit jurnalistului Tom Bogert, Alex Băluţă va ajunge la LAFC (Los Angeles FC), formaţie la care în prezent se află două nume mari şi legende ale celor de la Tottenham, Heung-Min Son şi Hugo Lloris.
🇷🇴 Sources: LAFC sign Romanian winger Alexandru Băluță.
Băluță, 31, was a free agent after leaving FCSB. He has 8 caps with Romania. pic.twitter.com/u96g8NEfQA
— Tom Bogert (@tombogert) August 26, 2025
Los Angeles FC este un club destul de nou în MLS, fiind înfiinţat în toamna anului 2014 şi evoluează pe BMO Stadium, o arenă cu 22.000 de locuri. În acest moment, echipa traversează o perioadă bună, fiind pe locul 5 în Conferinţa de Vest, loc care asigură calificarea directă în optimile play-off-ului MLS, cu 41 de puncte.
Sezonul trecut, la FCSB, jucătorul cotat la 900.000 de euro pe transfermarkt.com a evoluat în 45 de meciuri pentru campioana României în toate competiţiile, reuşind să înscrie 6 goluri şi să ofere 5 pase de gol. În total, el are 81 de meciuri la FCSB şi a marcat 13 goluri.
Heung Min Son este unul dintre cei mai importanţi jucători din istoria recentă a lui Tottenham. El a ajuns la Spurs în vara anului 2015, pentru 30 de milioane de euro. Zece ani mai târziu, el a fost vândut la Los Angeles FC pentru 22 de milioane de euro. Cea mai importantă realizare a sa la Spurs este şi ultima: cucerirea Europa League 2025.
Hugo Lloris este un alt nume important din istoria recentă a lui Tottenham. El a ajuns pe White Hart Lane în vara anului 2012 de la Lyon, iar francezii au primit 12,6 milioane de euro în schimbul acestuia. În ianuarie 2024, el a semnat din postura de jucător liber de contract cu LAFC.