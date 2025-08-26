Alex Băluţă, lovitura carierei! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii coechipieri ai fostului jucător de la FCSB - Antena Sport

Alexandru Băluţă s-a despărţit vara aceasta de FCSB, după două sezoane petrecute la campioana României. Chiar dacă şi-a trecut două titluri în cont, Băluţă nu l-a impresionat pe Gigi Becali şi a fost lăsat să plece de patronul roş-albaştrilor, chiar dacă mai avea un an de contract.

Liber de contract, Băluţă s-a antrenat singur în ultima perioadă, dar se pare că poate da lovitura carierei. Presa de pe ocean anunţă că Băluţă va ajunge în MLS.

Americanii anunţă că Alex Băluţă va fi coleg cu Heung-Min Son şi Hugo Lloris

Potrivit jurnalistului Tom Bogert, Alex Băluţă va ajunge la LAFC (Los Angeles FC), formaţie la care în prezent se află două nume mari şi legende ale celor de la Tottenham, Heung-Min Son şi Hugo Lloris.

🇷🇴 Sources: LAFC sign Romanian winger Alexandru Băluță.

Băluță, 31, was a free agent after leaving FCSB. He has 8 caps with Romania. pic.twitter.com/u96g8NEfQA

— Tom Bogert (@tombogert) August 26, 2025

Los Angeles FC este un club destul de nou în MLS, fiind înfiinţat în toamna anului 2014 şi evoluează pe BMO Stadium, o arenă cu 22.000 de locuri. În acest moment, echipa traversează o perioadă bună, fiind pe locul 5 în Conferinţa de Vest, loc care asigură calificarea directă în optimile play-off-ului MLS, cu 41 de puncte.