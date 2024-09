Anunţul agenţilor lui Ianis Hagi despre viitorul jucătorului naţionalei! Decizie finală în cazul fiului lui Gică Hagi - Antena Sport

Chiar şi fanii lui Rangers au criticat modul în care e tratat Ianis Hagi la echipa scoţiană. Gică Hagi a reacţionat vehement după decizia lui Rangers de a-l trimite la echipa a doua pe fiul lui.

Gigi Becali l-a lăudat pe Ianis Hagi, după ce internaţionalul român a fost decisiv pentru România. Patronul de la FCSB a transmis că „tricolorii” au reuşit să obţină cele trei puncte, datorită fiului „Regelui”.

Ianis Hagi a fost trimis în teren în minutul 70, luându-i locul lui Dennis Man. În minutul 87, internaţionalul român a scos un penalty, la scorul de 1-1, lovitura de la 11 metri fiind transformată ulterior de Răzvan Marin.

Gigi Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Ianis Hagi. Latifundiarul din Pipera este de părere că fiul „Regelui” a contribuit decisiv la victoria obţinută de România, în duelul cu Lituania.

„Noi îi datorăm victoria lui Ianis”

Patronul de la FCSB a mai subliniat faptul că Ianis Hagi este la vârful carierei, dat fiind faptul că are 25 de ani.

„Noi îi datorăm victoria şi lui Ianis, el a câştigat meciul. Dacă nu scotea el 11 metri, mai câştigam noi? Scoateţi în evidenţi, Ianis, el a făcut, victoria e a lui! Nici a lui Mihăilă, nici a lui Man, nici Mitriţă, e a lui. Nu că-l iubesc eu pe el, dar e adevărul. Nu ai ce să zici, a câştigat meciul. Să fii tată, ai băiatul în teren, revenit din accidentare. De la 25 de ani trebuie să fie mare.

Ce ştiu, calitate are, inteligenţă are, are ambele picioare. Vârsta de 25 de ani, e vârful unui fotbalist. 25-28 de ani. El acum e în vârf, acolo trebuie să ajungă”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.