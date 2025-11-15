Scene incredibile în Angola! 70 de persoane rănite după amicalul cu Argentina - Antena Sport

Argentina a disputat vineri seară un mcei amical pe Stadionul 11 de Novembri din Luanda, împotriva Angolei. Autorităţile angoleze au ţinut să sărbătorească 50 de ani de independenţă cu un meci amical împotriva campioanei mondiale.

Lionel Messi şi cele mai importante vedete ale echipei lui Scaloni nu au lipsit de la acest meci. Sosirea în Angola a acestor nume uriaşe a dus şi la mai multe incidente.

Scene incredibile în Angola! 70 de persoane rănite după amicalul cu Argentina

Potrivit abola.pt, 70 de persoane au fost rănite după sosirea lui Lionel Messi în Angola. Mulţi fani au încercat să forţeze intrarea pe stadionul cu o capacitate de 50.000 de locuri. Federaţia a pus la dispoziţie 48.000 de bilete.

Au fost confruntări şi cu forţele de ordine înainte şi în timpul meciului. Mai multe persoane, fie fără bilet, fie cu obiecte interzise asupra lor, nu au putut intra pe stadion.

Aproape 50 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza căldurii şi a agitaţiei din jurul stadionului, în timp ce 23 de persoane au fost rănite mult mai grav, după ce suporterii s-au călcat în picioare la porţile stadionului.