La 78 de ani, fostul selecționer al Olandei e la un pas de Cupa Mondială cu o insulă care are populația cât Brăila! - Antena Sport

Fostul selecționer al Olandei, pe care a pregătit-o în trei mandate diferite de-a lungul carierei, Dick Advocaat e pe cale să scrie cea mai neașteptată poveste din preliminariile Cupei Mondiale.

Antrenorul ajuns la 78 de ani este la un meci distanță de o calificare istorică la turneul din Mexic, SUA și Canada, alături de selecționata din Curaçao. Echipa micuței insule din Caraibe, care joi noapte a câștigat cu 7-0 în Bermuda, e lider în grupa B a preliminariilor din zona CONCACAF. Pentru a rămâne acolo, trebuie să nu piardă în ultima rundă, cu Jamaica, în deplasare.

Dick Advocaat, la un pas să bată un record mondial

Dick Advocaat a devenit selecționerul Curaçao în ianuarie 2024. A 22-a echipă în CV-ul antrenorului olandez, care le-a mai pregătit, printre altele, pe Rangers, PSV, Sunderland sau Fenerbahce.

De atunci, echipa din Caraibe a devenit una dintre cele mai puternice din zonă. „Impactul lui Advocaat a fost cu adevărat puternic, atât pentru echipă, cât și pentru țară. Toată lumea îl respectă pentru felul în care lucrează. Echipa a crescut mult, lucrăm altfel, luptăm altfel în meciuri”, povestea mijlocașul Juninho Bacuna, pentru BBC.