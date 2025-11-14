La 78 de ani, fostul selecționer al Olandei e la un pas de Cupa Mondială cu o insulă care are populația cât Brăila! - Antena Sport

Închide meniul
Antena
La 78 de ani, fostul selecționer al Olandei e la un pas de Cupa Mondială cu o insulă care are populația cât Brăila!

Ionuţ Axinescu Publicat: 14 noiembrie 2025, 18:21

Fostul selecționer al Olandei, pe care a pregătit-o în trei mandate diferite de-a lungul carierei, Dick Advocaat e pe cale să scrie cea mai neașteptată poveste din preliminariile Cupei Mondiale.

Antrenorul ajuns la 78 de ani este la un meci distanță de o calificare istorică la turneul din Mexic, SUA și Canada, alături de selecționata din Curaçao. Echipa micuței insule din Caraibe, care joi noapte a câștigat cu 7-0 în Bermuda, e lider în grupa B a preliminariilor din zona CONCACAF. Pentru a rămâne acolo, trebuie să nu piardă în ultima rundă, cu Jamaica, în deplasare.

Dick Advocaat, la un pas să bată un record mondial

Dick Advocaat a devenit selecționerul Curaçao în ianuarie 2024. A 22-a echipă în CV-ul antrenorului olandez, care le-a mai pregătit, printre altele, pe Rangers, PSV, Sunderland sau Fenerbahce.

De atunci, echipa din Caraibe a devenit una dintre cele mai puternice din zonă. „Impactul lui Advocaat a fost cu adevărat puternic, atât pentru echipă, cât și pentru țară. Toată lumea îl respectă pentru felul în care lucrează. Echipa a crescut mult, lucrăm altfel, luptăm altfel în meciuri”, povestea mijlocașul Juninho Bacuna, pentru BBC.

Advocaat, care în cazul calificării ar deveni cel mai în vârstă antrenor participant vreodată la Cupa Mondială, are multă experiență internațională. În afara Olandei, a mai stat pe banca naționalelor din Rusia, Irak, Serbia, Belgia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite!

  • Otto Rehhagel, care la 72 de ani a antrenat Grecia la turneul final din 2010, deține momentan recordul de cel mai în vârstă selecționer care a mers la Cupa Mondială.

Curaçao, o insulă cu populația cât a Brăilei!

Curaçao e o insulă în Marea Caraibelor, stat care face parte din Regatul Olandei. Populația insulei este de circa 155.000 de locuitori, adică la nivelul orașului Brăila!

Ca suprafață, Curaçao are doar 444 de kilometri pătrați, al 181-lea stat din lume ca mărime. Ca termen de comparație, este de trei ori mai mic decât județul Ilfov.

Insula, faimoasă pentru plajele sale și clima excelentă, trăiește în mare parte din turism. În ultimii ani, economia locală a cunoscut un „boom”, mai ales datorită construcțiilor. Au apărut noi hoteluri și noi resorturi turistice.

  • Willemstad, capitala țării, este oraș aflat în patrimoniul UNESCO. În el trăiesc circa 137.000 de oameni, adică aproape 90% din populația țării!

Tahith Chong, vedeta naționalei din Curaçao

Majoritatea jucătorilor din Curaçao sunt născuți în Olanda, unde au și început fotbalul. De altfel, toți fotbaliștii din lotul lui Dick Advocaat evoluează în străinătate. Evident, cei mai mulți în Olanda, dar și în Anglia, Scoția, Turcia, Grecia, Germania, Arabia Saudită sau Indonezia!

Vedeta formației este Tahith Chong, fostul jucător de la Manchester United, acum la Sheffield United. Sontje Hansen (de la Middlesbrough), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Jordi Paulina (Borussia Dortmund) și Armando Obispo (PSV Eindhoven) sunt alți jucători importanți pentru echipa din Curaçao.

Până acum, cea mai mare performanță a echipei a fost un sfert de finală la Gold Cup, în 2019. Acum, Dick Advocaat și ai săi sunt la 90 de minute de un succes care va rămâne în istorie.

