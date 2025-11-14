Francezii sunt gata să „învie” cel mai exclusivist trofeu individual din fotbal - Antena Sport

Balonul de Aur este în prezent cel mai prestigios trofeu individual în fotbal, iar ultimul care a cucerit această distincție este Ousmane Dembele, fotbalistul celor de la Paris Saint Germain.

Cei de la France Football au venit cu o idee incredibilă și sunt gata să „trezească la viață” cel mai exclusivist titlul din fotbalul profesionist: Super-Balonul de Aur.

Super-Balonul de Aur, gata să revină la „viață”

Super-Balonul de Aur este un trofeu individual care a fost acordat o singură dată în istorie. A fost oferit chiar de către cei de la France Football și cel premiat a fost legendarul Alfredo Di Stéfano.

Distincția era acordată celui mai bun fotbalist din ultimii 30 de ani, iar acum publicația este gata să readucă acest trofeu pe piață și să marcheze o nouă epocă în fotbalul profesionist.

Potrivit celor de la thetouchline.co.uk, trofeul ar urma să fie acordat din nou, în anul 2029, când se vor împlini 40 de ani de la Super-Balonul de Aur primit de legenda celor de la Real Madrid.