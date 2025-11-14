Tamaş, despre Drăguşin: "Nu a demonstrat nimic!" De ce crede că nu trebuia să semneze cu Tottenham - Antena Sport

Gabi Tamaş are un verdict categoric în privinţa lui Radu Drăgușin. Şi anune: încă nu a confirmat în fotbalul mare! Mai mult, fostul jucător al naţionalei crede că nu trebuia să plece din Italia și să se transfere în Anglia, la Tottenham.

“Drăgușin este foarte talentat, dar încă nu a demonstrat nimic. Asta este problema (n.r. că s-a accidentat), el are niște calități extraordinare. După părerea mea, nu aș fi făcut pasul spre Anglia, poate aș fi rămas la o echipă mai mare. Îi venea ‘mănușă’ Italia, dar are ceva. Poate crește, eu ca și fundaș o văd. Trebuie să lucreze foarte mult”, a spus Tamaş pentru digisport.ro.

Fostul fotbalist crede că pe Drăguşin nu-l avantajează fotbalul din Anglia. “Este mult mai rapid jocul englezesc decât cel italian. Eu l-am văzut pe Drăgușin, are forță mare, fuleu, dar nu are viteza aia. Îi lipește. Poți să o lucrezi, dar trebuie să te axezi pe asta”, a mai spus Gabi Tamaș.

Radu Drăguşin a revenit pe teren la Tottenham! Partida în care a jucat o repriză

Radu Drăguşin a evoluat în primul lui meci după accidentarea teribilă din luna ianuarie. Fundaşul naţionalei a jucat 45 de minute într-un amical al lui Tottenham cu Leyton Orient, echipă din liga a 3-a a Angliei. Radu Drăguşin nu se află în lotul României pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino. România – San Marino e în direct pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida se dispută la Ploieşti.