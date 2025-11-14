Rol nou pentru Răzvan Raţ la Genoa. Ce răspunderi a primit de la Şucu - Antena Sport

Închide meniul
Rol nou pentru Răzvan Raţ la Genoa. Ce răspunderi a primit de la Şucu

Radu Constantin Publicat: 14 noiembrie 2025, 21:40

Răzvan Raţ / AntenaSport

Schimbări importante la Genoa în ultima perioadă, unde a fost numită o nouă conducere, dar şi un nou antrenor.

Diego Lopez a fost numit în locul lui Marco Ottolini, care a părăsit echipa și va merge la Juventus. O modificare importantă s-a produs și pe banca tehnică, unde Patrick Vieira a fost înlocuit de Daniele De Rossi. Şi Răzvan Raţ va avea un nou rol în organigrama clubului.

Gruparea din Serie A a anunțat printr-un comunicat faptul că Răzvan Raț va fi consilier sportiv.

„Clubul Genoa este încântat să anunțe că Răzvan Raț a fost numit în rolul de Consilier Sportiv al Consiliului de Administrație (n.r. ‘Sports Advisor to the Board’), ca parte a procesului de reorganizare prin care trece clubul după sosirea lui Diego Lopez ca director sportiv. Un fost internațional cu o carieră distinsă atât la nivel de club, cât și la echipa națională a României, Raț a absolvit programele UEFA MIP (n.r. ‘Master for International Players’ – Master pentru Jucătorii Internaționali) și CFM (n.r. Certificate in Football Management). În noul său rol, va oferi consultanță pentru a sprijini Consiliul de Administrație al clubului și va coordona și consilia conducerea și acționarii clubului pentru a alinia strategia sportivă generală”, a transmis clubul Genoa pe site-ul oficial.

