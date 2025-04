Barcelona a câștigat UEFA Youth League! A câștigat finala cu Trabzonspor, scor 4-1 - Antena Sport

„Nu există nicio scuză pentru comportamentul meu de aseară”, a reacţionat Rüdiger pe contul său de Instagram într-un story. „Îmi pare foarte rău pentru asta. Am făcut un meci foarte bun începând din a doua repriză. După 111 minute nu am mai putut să îmi ajut echipa şi înainte de fluierul final am făcut o greşeală”.

„Îmi cer scuze încă o dată arbitrului şi tuturor celor pe care i-am dezamăgit aseară”, a încheiat jucătorul care evoluează la Real Madrid din 2022.