"Bombă!" Claudiu Keșeru a semnat în străinătate și a acceptat un salariu uimitor. S-a întors în țara în care a scris istorie - Antena Sport

Atacantul este de părere că Thomas Neubert, cunoscutul preparator fizic, era cel care contribuia la marile reușite ale roș-albaștrilor.

„Când am ajuns la FCSB, era o echipă deja formată. Am terminat cu titlurile de cel mai bun marcator și cel mai bun pasator. Opt goluri și patru pase am avut, deși am jucat doar cinci meciuri.

(n.r. despre Thomas Neubert) Era foarte bun, foarte competent și un caracter frumos. Succesul din perioada Reghecampf era majoritar datorat lui Tomi! Asta e părerea mea… Datorat nivelului fizic la care îi ducea pe jucători, inclusiv pe mine”, a spus Claudiu Keșeru, potrivit gsp.ro.

De asemenea, acesta a vorbit despre momentele în care uimea toți fanii fotbalului din România:

„Am dat șase goluri cu Pandurii, plus cel mai rapid hattrick, cu Aalborg, în 11 minute. După meciul cu Pandurii, am luat două mingi acasă. Țin minte cât de bine arăta tabela de pe Ghencea. Haaland, Lewandowski, Messi, toți s-au oprit la cinci.

Au fost și meciuri când n-a vrut să-mi intre mingea. La returul cu Aalborg, am avut opt ocazii și nimic nu s-a lipit, indiferent ce făceam”, a mai spus Keșeru.