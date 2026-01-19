Brahim Díaz a rupt tăcerea, după ce a ratat lamentabil penalty-ul care putea aduce Cupa Africii în Maroc - Antena Sport

Maroc a pierdut dramatic finala Cupei Africii, în fața propriilor suporteri. „Leii din Atlas” au cedat în fața Senegalului, 0-1 după prelungiri, după ce au irosit un penalty în minutul 90+24 al timpului regulamentar.

Brahim Díaz, fotbalistul lui Real Madrid, a încercat o execuție în stil Panenka , dar portarul Édouard Mendy a reținut mingea fără probleme. Dacă ar fi transformat lovitura de la 11 metri, Brahim ar fi adus trofeul Cupei Africii pentru Maroc după o pauză de 50 de ani.

Brahim Díaz: „Mă doare sufletul!”

Brahim Díaz a fost schimbat în minutul 98 al finalei tensionate de la Rabat, iar rețelele de socializare au comentat îndelung penalty-ul istoric. Luni la prânz, jucătorul lui Real Madrid a avut o primă reacție după cele întâmplate pe stadionul Prince Moulay Abdellah.

„Mă doare sufletul. Am visat la acest titlu datorită întregii iubiri pe care mi-ați oferit-o, a fiecărui mesaj primit, a fiecărei dovezi de susținere care m-a făcut să simt că nu sunt singur. Am luptat cu toate forțele mele și, mai presus de toate, cu inima.

Ieri am ratat. Îmi asum toată responsabilitatea și vă cer iertare din toată inima mea. Îmi va fi greu să trec peste asta, această rană nu se vindecă așa ușor. Dar voi încerca, nu pentru mine, ci pentru toți cei care au crezut în mine și au suferit alături de mine. Voi merge mai departe până când, într-o zi, o să pot să întorc înapoi toată această dragoste și să fiu mândria poporului marocan. #Întotdeauna Maroc!”, a scris Díaz pe rețelele sociale, atât în limba arabă, cât și în spaniolă.