Brahim Díaz a rupt tăcerea, după ce a ratat lamentabil penalty-ul care putea aduce Cupa Africii în Maroc - Antena Sport

Brahim Díaz a rupt tăcerea, după ce a ratat lamentabil penalty-ul care putea aduce Cupa Africii în Maroc

Brahim Díaz a rupt tăcerea, după ce a ratat lamentabil penalty-ul care putea aduce Cupa Africii în Maroc

Brahim Díaz a rupt tăcerea, după ce a ratat lamentabil penalty-ul care putea aduce Cupa Africii în Maroc

Ionuţ Axinescu Publicat: 19 ianuarie 2026, 18:47

Brahim Díaz a rupt tăcerea, după ce a ratat lamentabil penalty-ul care putea aduce Cupa Africii în Maroc

Brahim Diaz, afectat după ce a bătut lamentabil penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii / Profimedia Images

Maroc a pierdut dramatic finala Cupei Africii, în fața propriilor suporteri. „Leii din Atlas” au cedat în fața Senegalului, 0-1 după prelungiri, după ce au irosit un penalty în minutul 90+24 al timpului regulamentar.

Brahim Díaz, fotbalistul lui Real Madrid, a încercat o execuție în stil Panenka, dar portarul Édouard Mendy a reținut mingea fără probleme. Dacă ar fi transformat lovitura de la 11 metri, Brahim ar fi adus trofeul Cupei Africii pentru Maroc după o pauză de 50 de ani.

Brahim Díaz: „Mă doare sufletul!”

Brahim Díaz a fost schimbat în minutul 98 al finalei tensionate de la Rabat, iar rețelele de socializare au comentat îndelung penalty-ul istoric. Luni la prânz, jucătorul lui Real Madrid a avut o primă reacție după cele întâmplate pe stadionul Prince Moulay Abdellah.

Mă doare sufletul. Am visat la acest titlu datorită întregii iubiri pe care mi-ați oferit-o, a fiecărui mesaj primit, a fiecărei dovezi de susținere care m-a făcut să simt că nu sunt singur. Am luptat cu toate forțele mele și, mai presus de toate, cu inima.

Ieri am ratat. Îmi asum toată responsabilitatea și vă cer iertare din toată inima mea. Îmi va fi greu să trec peste asta, această rană nu se vindecă așa ușor. Dar voi încerca, nu pentru mine, ci pentru toți cei care au crezut în mine și au suferit alături de mine. Voi merge mai departe până când, într-o zi, o să pot să întorc înapoi toată această dragoste și să fiu mândria poporului marocan. #Întotdeauna Maroc!”, a scris Díaz pe rețelele sociale, atât în limba arabă, cât și în spaniolă.

Născut în Spania și fost internațional pentru „Furia Roja”

Chiar dacă Maroc a ratat câștigarea trofeului pe care îl aștepta de jumătate de secol, Brahim Díaz a încheiat competiția pe primul loc în clasamentul golgheterilor, cu cinci reușite.

Născut în Spania, la Málaga, Díaz reprezintă Maroc, țara tatălui său, din martie 2024. Înainte, fotbalistul lui Real Madrid a reprezentat Spania la tineret și inclusiv într-un meci la seniori, un 4-0 cu Lituania în 2021, când a și marcat un gol.

Cotat la 35 de milioane de euro potrivit site-ului Transfermarkt, Díaz a marcat de 13 ori în 22 de selecții pentru naționala marocană. Mai mult, într-un timp extrem de scurt, el a devenit idolul fanilor, alături de căpitanul Achraf Hakimi.

Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026
