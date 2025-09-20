Bulgarii au aflat de negocierile dintre Dan Petrescu și CSKA Sofia și au dat verdictul - Antena Sport

Bulgarii au reacționat, după ce au aflat de negocierile dintre Dan Petrecu și CSKA Sofia. Aceștia sunt de părere că tehnicianul este „unul dintre simbolurile fotbalului românesc”.

Dan Petrescu este, în prezent, liber de contract, după despărțirea de CFR Cluj. Acesta a plecat de la echipa ardeleană după umilința cu Hacken, scor 2-7, din preliminariile Conference League.

Bulgarii au dat verdictul despre Dan Petrescu

După ce și-a dat demisia, Dan Petrescu a anunțat că ar putea renunța la cariera de antrenor. Totuși, în mod surprinzător, tehnicianul negociază acum cu oficialii de la CSKA Sofia.

Bulgarii i-au dedicat un articol lui Dan Petrescu, după ce au aflat de aceste negocieri.

„CSKA a intrat în negocieri cu unul dintre simbolurile fotbalului românesc, Dan Petrescu, pentru a-l înlocui pe Dusan Kerkez în funcția de antrenor. Dan Petrescu, în vârstă de 57 de ani, le-a fost recomandat celor de la CSKA de legendarul Hristo Stoichkov. Kamata a fost cel care a intermediat personal primul contact dintre club și tehnician”, au notat bulgarii de la sportal.bg.