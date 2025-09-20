Dan Petrescu negociază cu o echipă din străinătate! Antrenorul, recomandat de un fost Balon de Aur - Antena Sport

Dan Petrescu e gata să revină în antrenorat, după despărțirea de CFR Cluj. Tehnicianul negociază cu o echipă din străinătate.

Anunțul este unul surprinzător, având în vedere că Dan Petrescu a spus că este posibil să nu mai revină pe banca tehnică a unei echipe, după plecarea de la CFR Cluj.

Dan Petrescu e gata să revină în antrenorat! Tehnicianul negociază cu CSKA Sofia

Potrivit informațiilor oferite de sportal.bg, oficialii lui CSKA Sofia negociază cu Dan Petrescu. Românul l-ar putea înlocui pe Dusan Kerkez, care a fost demis recent de echipa din Bulgaria.

Interesant este faptul că Hristo Stoichkov, câștigăor al Balonului de Aur, l-a recomandat pe Dan Petrescu pentru cârma echipei de la sud de dunăre.

CSKA Sofia a ales să îl demită pe Kerkez după un start dezastruos de sezon. Clubul a înregistrat patru remize, trei eșecuri și o singură victorie, în primele 8 etape ale campionatului bulgar.