Campioana surpriză din Europa? Nou-promovata care și-a demis antrenorul pentru că nu punea muzică în autocar - Antena Sport

Campionatul din Belarus este pe cale să aibă cea mai surprinzătoare câștigătoare din Europa. Cu două runde înainte de final, ML Vitebsk are cinci puncte avans față de Dinamo Minsk, campioana la zi.

Dacă duminică o bate pe Gomel, pe propriul teren, ML Vitebsk va deveni campioana Belarusului. Ar face-o chiar în anul promovării din a doua ligă, la primul sezon al echipei pe prima scenă.

Echipa preluată de o casă de pariuri și mutată în alt oraș

ML Vitebsk are o poveste bizară. Fondată în anii 1980 în orașul Rahachow, formația a fost cumpărată în 2021 de compania de pariuri Maxline, condusă de magnatul Artem Leonov. Acesta a rebotezat-o Maxline, după numele companiei, iar în 2023 a mutat echipa la Vitebsk, în nordul țării.

După ce a promovat în prima ligă, anul trecut, Maxline a fost obligată să-și schimbe iar numele, pentru că regulamentul din Belarus nu le permite cluburilor să poarte denumirea unei case de pariuri.

Antrenor demis pentru că nu voia să audă muzică în autocar!

Ca orice patron excentric, Artem Leonov iese în evidență prin decizii ieșite din tipar. La finalul lunii septembrie, l-a demis pe antrenorul Alyaksandr Shahoyka, chit că ML Vitebsk era lider. Motivul? După trei înfrângeri, Leonov a spus că „atmosfera era prea rigidă” la echipă.