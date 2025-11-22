Campioana surpriză din Europa? Nou-promovata care și-a demis antrenorul pentru că nu punea muzică în autocar - Antena Sport

Campionatul din Belarus este pe cale să aibă cea mai surprinzătoare câștigătoare din Europa. Cu două runde înainte de final, ML Vitebsk are cinci puncte avans față de Dinamo Minsk, campioana la zi.
Dacă duminică o bate pe Gomel, pe propriul teren, ML Vitebsk va deveni campioana Belarusului. Ar face-o chiar în anul promovării din a doua ligă, la primul sezon al echipei pe prima scenă.
Echipa preluată de o casă de pariuri și mutată în alt oraș
ML Vitebsk are o poveste bizară. Fondată în anii 1980 în orașul Rahachow, formația a fost cumpărată în 2021 de compania de pariuri Maxline, condusă de magnatul Artem Leonov. Acesta a rebotezat-o Maxline, după numele companiei, iar în 2023 a mutat echipa la Vitebsk, în nordul țării.
După ce a promovat în prima ligă, anul trecut, Maxline a fost obligată să-și schimbe iar numele, pentru că regulamentul din Belarus nu le permite cluburilor să poarte denumirea unei case de pariuri.
Antrenor demis pentru că nu voia să audă muzică în autocar!
Ca orice patron excentric, Artem Leonov iese în evidență prin decizii ieșite din tipar. La finalul lunii septembrie, l-a demis pe antrenorul Alyaksandr Shahoyka, chit că ML Vitebsk era lider. Motivul? După trei înfrângeri, Leonov a spus că „atmosfera era prea rigidă” la echipă.
Concret, fostul tehnician nu era de acord ca jucătorii să asculte muzică în autocar. „Vreau ca atmosfera să fie mai relaxată, să fie mai multă prietenie și jucătorii să zâmbească mai des”, spunea Leonov.
Inegalitate salarială dusă la extrem
Cu un buget de circa trei milioane de dolari, potrivit presei din Belarus, ML Vitebsk se remarcă și prin inegalitatea salariilor. Într-un interviu pentru publicația Tribuna, patronul Leonov spunea că trei dintre jucătorii echipe câștigă 10.000 de dolari pe lună. Printre ei, sârbul Aleksandar Mesarović și Zakhar Volkov, internațional bielorus. „Pe al treilea nu-l spun”, a zis Artem Leonov.
În contrast cu cei trei, o bună parte dintre ceilalți jucători ai echipei au salarii foarte mici, între 300 și 500 de dolari pe lună. De altfel, din cauza acestor diferențe uriașe între salarii, unii jucători, precum Kirill Kirilenko, au decis să plece de la echipă.
- 7,38 milioane de euro valorează tot lotul lui ML Vitebsk.
- Rusul Nikita Glushkov, cu șapte goluri și cinci pase decisive, e cel mai eficient jucător al echipei.
