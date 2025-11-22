Alex Maxim a marcat pentru Gaziantep! Nota românului după o victorie mare în deplasare - Antena Sport

Alex Maxim (35 de ani) a deschis scorul, din penalty, în partida Kayserispor – Gaziantep 0-3, din prima ligă turcă. Maxim a marcat de la punctul cu var în minutul 39.
Mohamed Bayo a stabilit scorul final al partidei, 3-0 pentru Gaziantep, acesta reuşind o “dublă”. Mohamed Bayo a marcat în minutele 45 şi 64.
Alex Maxim a marcat din penalty pentru Gaziantep
Cu această victorie Gaziantep a urcat temporar pe locul 6 în prima ligă turcă, formaţia românilor Maxim şi Sorescu având 22 de puncte după 13 etape disputate. Kayserispor e pe 16, cu doar 9 puncte.
Maxim a fost înlocuit în minutul 69 cu Badou N’Diaye. Pentru prestaţia lui din meciul cu Kayserispor Alex Maxim a fost notat cu 7.7 de site-ul de specialitate sofascore.ro. Bayo, autorul “dublei”, a fost MVP-ul partidei. El a primit nota 8.9. Camara a primit a doua notă a meciului, 8.1, iar Maxim a treia.
În partida cu Kayserispor a intrat pe teren în repriza secundă şi jucătorul naţionalei, Deian Sorescu, în minutul 76, în locul lui Luis Perez Maqueda.
Gol Alex Maxim pic.twitter.com/l59vw1V362
— Footballshow@goalsport (@gabisafta) November 22, 2025
Alex Maxim este cotat la 500.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El mai are contract cu Gaziantep până în vara anului următor. Deian Sorescu e cotat la 2 milioane de euro şi mai are contract cu Gaziantep până în vara lui 2027.
