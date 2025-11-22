Alex Maxim a marcat pentru Gaziantep! Nota românului după o victorie mare în deplasare - Antena Sport

Închide meniul
Alex Maxim a marcat pentru Gaziantep! Nota românului după o victorie mare în deplasare

22 noiembrie 2025, 15:29

Alex Maxim, felicitat de colegi după un gol / X Gaziantep

Alex Maxim (35 de ani) a deschis scorul, din penalty, în partida Kayserispor – Gaziantep 0-3, din prima ligă turcă. Maxim a marcat de la punctul cu var în minutul 39.

Mohamed Bayo a stabilit scorul final al partidei, 3-0 pentru Gaziantep, acesta reuşind o “dublă”. Mohamed Bayo a marcat în minutele 45 şi 64.

Alex Maxim a marcat din penalty pentru Gaziantep

Cu această victorie Gaziantep a urcat temporar pe locul 6 în prima ligă turcă, formaţia românilor Maxim şi Sorescu având 22 de puncte după 13 etape disputate. Kayserispor e pe 16, cu doar 9 puncte.

Maxim a fost înlocuit în minutul 69 cu Badou N’Diaye. Pentru prestaţia lui din meciul cu Kayserispor Alex Maxim a fost notat cu 7.7 de site-ul de specialitate sofascore.ro. Bayo, autorul “dublei”, a fost MVP-ul partidei. El a primit nota 8.9. Camara a primit a doua notă a meciului, 8.1, iar Maxim a treia.

În partida cu Kayserispor a intrat pe teren în repriza secundă şi jucătorul naţionalei, Deian Sorescu, în minutul 76, în locul lui Luis Perez Maqueda.

Alex Maxim este cotat la 500.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El mai are contract cu Gaziantep până în vara anului următor. Deian Sorescu e cotat la 2 milioane de euro şi mai are contract cu Gaziantep până în vara lui 2027.

