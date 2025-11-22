Denis Drăguș, transfer surprinzător în afara Turciei! Ce antrenor a pus ochii pe român - Antena Sport

Închide meniul
Denis Drăguș, transfer surprinzător în afara Turciei! Ce antrenor a pus ochii pe român

Daniel Işvanca Publicat: 22 noiembrie 2025, 16:37

Denis Drăguș în Superliga Turciei / Profimedia

Împrumutat din vară de Trabzonspor la Eyupspor, Denis Drăguș ar putea face pasul către un alt campionat, încă din această iarnă. Internaționalul român a bifat doar 7 apariții în acest sezon, dar nu a marcat niciodată până acum.

Presa din Turcia anunță o destinație neașteptată pentru jucătorul evaluat de Transfermarkt la 3,5 milioane de euro. Acesta ar putea ajunge la fosta echipă a lui Mircea Lucescu.

Denis Drăguș, pe lista unei foste echipe antrenate de Mircea Lucescu

Arda Turan a fost instalat pe banca celor de la Șahtior Donețk în această vară, după ce a pregătit-o ultima dată pe Eyupspor. Tehnicianul de 38 de ani are ambiții mari în această vară și și-a stabilit mai multe ținte din campionatul turc.

Potrivit takagazete.com.tr, acesta îl dorește mult pe Denis Drăguș, fotbalist împrumutat în prezent la fosta sa echipă. Danylo Sikan, de la Trabzonspor, este de asemenea pe lista lui Turan.

„Arda Turan face o razie surpriză la transferuri la Trabzonspor: Noi mutări pentru Drăguș și Sikan sunt iminente
Se zvonește că Arda Turan, care a preluat conducerea echipei Șahtior Donețk, ar fi interesat de jucătorii de la Trabzonspor pe care i-a dorit cândva în perioada petrecută la Eyüpspor”, au scris aceștia.

  • Viitorul Constanța, Standard Liege, Crotone, Genoa, Gaziantep și Trabzonspor sunt echipele pentru care a jucat Drăguș
