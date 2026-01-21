Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce notă a luat Dennis Man la meciul Newcastle - PSV - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ce notă a luat Dennis Man la meciul Newcastle – PSV

Ce notă a luat Dennis Man la meciul Newcastle – PSV

Radu Constantin Publicat: 21 ianuarie 2026, 23:55

Comentarii
Ce notă a luat Dennis Man la meciul Newcastle – PSV

Dennis Man, în timpul unui meci / Profimedia

Dennis Man a avut o evoluţie sub aşteptări în meciul Newcastle – PSV, încheiat cu scotul de 3-0 pentru englezi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul Peter Bosz a decis să-l schimbe pe Man în minutul 62 cu Esmir Bajraktarevic, bosniacul care a marcat cu România în meciul din preliminariile Cupei Mondiale.

În același minut a părăsit terenul și veteranul Ivan Perisic, înlocuit cu Couhaib Driouech. Man a fost schimbat la scorul de 2-0 pentru Newcastle. Pentru evoluţia lui, Dennis Man a primit o notă în media echipei.

Platforma SofaScore i-a dat lui Man nota 6,2.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi bine pentru Radu Drăguşin să plece de la Tottenham?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii care s-au trezit că au de plătit 16.500 de lei taxa de gunoi. "Evident că a fost un şoc"
Observator
Românii care s-au trezit că au de plătit 16.500 de lei taxa de gunoi. "Evident că a fost un şoc"
Faza care nu s-a văzut la TV în Galatasaray – Atletico Madrid 1-1. De ce i-a certat Istvan Kovacs pe jucătorii lui Simeone. Video
Fanatik.ro
Faza care nu s-a văzut la TV în Galatasaray – Atletico Madrid 1-1. De ce i-a certat Istvan Kovacs pe jucătorii lui Simeone. Video
23:53
Slavia Praga – Barcelona 2-4. Dennis Man, prestație slabă în Newcastle – PSV 3-0. Toate rezultatele serii
23:16
Qarabag a obţinut o calificare istorică în play-off-ul Ligii Campionilor
22:48
Cristiano Ronaldo a marcat din nou pentru Al-Nassr! Portughezul, cu un pas mai aproape de golul 1000
22:09
Turcii au comentat arbitrajul lui Istvan Kovacs din Galatasaray – Atletico Madrid: „O prestație extraordinară”
21:53
Daniel Graovac a jucat pentru Dinamo Zagreb, acum vrea să-i bată: “Avem o finală de jucat”
21:26
„Era un bătăuș, ne abuza fizic!” Istoria sângeroasă a participării Irakului la Mondialul din 1986
Vezi toate știrile
1 Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia 2 Gata, Nicolae Stanciu a semnat. Clubul cu care a bătut palma 3 FotoImagini rare cu părţinţii si sora lui Radu Drăguşin. Ce mesaj au avut la cununia civilă: “Să aibă o familie frumoasă” 4 Compania din România care plăteşte impozit 41 de milioane de euro pe an! E deţinută de un patron din Liga 1 5 Rapid a făcut anunțul în privința lui Olimpiu Moruțan: „O tâmpenie!” 6 Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat din greșeală în Liga 1? Răsturnare de situație
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham