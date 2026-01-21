Ce notă a luat Dennis Man la meciul Newcastle - PSV - Antena Sport

Dennis Man a avut o evoluţie sub aşteptări în meciul Newcastle – PSV, încheiat cu scotul de 3-0 pentru englezi.
Antrenorul Peter Bosz a decis să-l schimbe pe Man în minutul 62 cu Esmir Bajraktarevic, bosniacul care a marcat cu România în meciul din preliminariile Cupei Mondiale.
În același minut a părăsit terenul și veteranul Ivan Perisic, înlocuit cu Couhaib Driouech. Man a fost schimbat la scorul de 2-0 pentru Newcastle. Pentru evoluţia lui, Dennis Man a primit o notă în media echipei.
Platforma SofaScore i-a dat lui Man nota 6,2.
- Qarabag a obţinut o calificare istorică în play-off-ul Ligii Campionilor
- Cristiano Ronaldo a marcat din nou pentru Al-Nassr! Portughezul, cu un pas mai aproape de golul 1000
- Marius Șumudică a răbufnit, după ce a fost egalat în minutul 90+5: „Nu înțeleg”
- Coșmar pentru Marius Șumudică! Echipa sa, egalată în prelungiri într-un meci vital pentru supraviețuire
- Românul, transfer important la Fenerbahce! Mutare de 6 milioane de euro