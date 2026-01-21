Slavia Praga - Barcelona și alte 6 meciuri se joacă ACUM! Dennis Man și Vlad Dragomir, titulari - Antena Sport

Juventus: Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso – Locatelli, Thuram – McKennie, Miretti, Yildiz – David. Antrenor: Luciano Spalletti

Chelsea – Pafos 0-0

Pauză!

Min. 1: A început meciul!

Chelsea: Jorgensen – Gusto, Fofana, Badiashile, Hato – James, Caicedo – Neto, Fernandez, Garnacho – Delap. Antrenor: Liam Rosenior

Bayern Munchen – Royale Union SG 0-0

Pauză!

Min. 1: A început meciul!

Bayern: Neuer – Guerreiro, Kim, Tah, Bischof – Kimmich, Pavlovic – Olise, Karl, Diaz – Kane. Antrenor: Vincent Kompany

Marseille – Liverpool 0-0

Pauză!

Min. 45+1: Szoboszlai deschide scorul înainte de pauză!

Min. 1: A început meciul!

Marseille: Rulli – Murillo, Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Hojbjerg, Kondogbia, Traore – Gouiri, Greenwood. Antrenor: Roberto de Zerbi

Slavia Praga – Barcelona 2-2

Pauză!

Min. 44: Incredibil! Lewandowski înscrie în proprie poartă.

Min. 42: Catalanii întorc rezultatul prin același Fermin Lopez.

Min. 34: Barcelona restabilește egalitatea prin Fermin Lopez.

Min. 10: Deschidere de scor la Praga! Kusej punctează din câțiva metri.

Min. 1: A început meciul!

Slavia Praga: Stanek – Holes, Zima, Chaloupek – Mosese, Dorley, Provod, Sadilek, Sanyang – Chory, Kusej. Antrenor: Jindrich Trpisovsky

Galatasaray – Atletico Madrid 1-1

Final de meci!

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză!

Min. 20: GOL! Llorente înscrie în proprie poartă.

Min. 4: GOL! Atletico deschide scorul prin Simeone!

Galatasaray: Cakir – Sallai, Sanchez, Bardakci, Elmali – Torreira, Lemina – Sane, Akgun, Yilmaz – Osimhen. Antrenor: Okan Buruk

Qarabag – Eintracht Frankfurt 3-2

Final de meci!

Min. 90+4: GOL! Gazdele dau lovitura în prelungiri.

Min. 80: GOL! Duran restabilește egalitatea pentru Qarabag.

Min. 78: GOL! Chaibi marchează din penalty!

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză!

Min. 11: GOL! Uzun restabilește egalitatea.

Min. 4: GOL! Gazdele deschid scorul prin Duran.

Min. 1: A început meciul!

Qarabag: Kochalski – Matheus, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev – Pedro, Jankovic – Leandro, Montiel, Zoubir – Duran. Antrenor: Qurban Qurbanov

Programul complet al serii de Champions League:

Atalanta – Athletic Bilbao, ora 22:00

Bayern – Royale Union, ora 22:00

Chelsea – Pafos, ora 22:00

Juventus – Benfica, ora 22:00

Marseille – Liverpool, ora 22:00

Newcastle – PSV, ora 22:00

Slavia Praga – Barcelona, ora 22:00

Istvan Kovacs arbitrează Galatasaray – Atletico Madrid, LIVE TEXT (19:45). Programul serii

De la ora 22:00, Liverpool o va înfrunta în deplasare pe Marseille. “Cormoranii” au învins-o în runda trecută pe Inter, formaţia lui Cristi Chivu, scor 1-0, având 12 puncte în grupa de Champions League.

De asemenea, de la aceeaşi oră, Barcelona se va duela cu Slavia Praga, în deplasare. Catalanii sunt pe locul 15 în grupa de Champions League, înaintea confruntării din Cehia, fiind la egalitate cu Chelsea şi Newcastle.

Vlad Dragomir şi Pafos se duelează cu Chelsea, de la ora 22:00, pe Stamford Bridge. Totodată, Bayern va primi vizita celor de la Royale Union SG, iar Juventus are un meci “de foc” cu formaţia lui Jose Mourinho, Benfica. Dennis Man şi PSV o întâlnesc pe Newcastle şi ţintesc a treia victorie în grupa de Champions League.

Rezultatele de marţi, din Champions League: