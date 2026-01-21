Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Slavia Praga - Barcelona și alte 6 meciuri se joacă ACUM! Dennis Man și Vlad Dragomir, titulari - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Slavia Praga – Barcelona și alte 6 meciuri se joacă ACUM! Dennis Man și Vlad Dragomir, titulari
LIVE SCORE

Slavia Praga – Barcelona și alte 6 meciuri se joacă ACUM! Dennis Man și Vlad Dragomir, titulari

Viviana Moraru Publicat: 21 ianuarie 2026, 22:49

Comentarii
Slavia Praga – Barcelona și alte 6 meciuri se joacă ACUM! Dennis Man și Vlad Dragomir, titulari

Dennis Man în Champions League / Profimedia

Istvan Kovacs a arbitrat duelul dintre Galatasaray şi Atletico Madrid, din etapa a şaptea a grupei de Champions League. Partida de la Istanbul s-a încheiat cu scorul de 1-1, toate meciurile serii fiind transmise în format LIVE SCORE, pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Barcelona, Bayern Munchen, Juventus și Chelsea joacă și ele de la ora 22:00. Dennis Man și Vlad Dragomir au parte de dueluri de foc în Liga Campionilor.

Newcastle – PSV 2-0

Pauză! 

Min. 30: Gordon dublează avantajul „coțofenelor”.

Min. 8: Deschidere de scor în Anglia! Gazdele punctează prin Wissa.

Reclamă
Reclamă

Min. 1: A început meciul!

  • Newcastle: Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Hall – Guimaraes, Tonali, Joelinton – Barnes, Wissa, Gordon. Antrenor: Eddie Howe
  • PSV: Kovar – Sildillia, Schouten, Gasiorowski, Salah – Wanner, Mauro, Veerman – Man, Til, Perisic. Antrenor: Peter Bosz

Juventus – Benfica 0-0

Pauză! 

Min. 1: A început meciul!

Cât costă apartamentele construite în anii 1970 în comparaţie cu cele noi. Diferenţele sunt uriaşeCât costă apartamentele construite în anii 1970 în comparaţie cu cele noi. Diferenţele sunt uriaşe
Reclamă
  • Juventus: Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso – Locatelli, Thuram – McKennie, Miretti, Yildiz – David. Antrenor: Luciano Spalletti
  • Benfica: Trubin – Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl – Barreiro, Aursnes – Prestianni, Sudakov, Schjelderup – Pavlidis. Antrenor: Jose Mourinho

Chelsea – Pafos 0-0

Pauză! 

Min. 1: A început meciul!

  • Chelsea: Jorgensen – Gusto, Fofana, Badiashile, Hato – James, Caicedo – Neto, Fernandez, Garnacho – Delap. Antrenor: Liam Rosenior
  • Pafos: Gorter – Sema, Luckassen, Pileas – Bruno, Pepe, Sunjic, Jaja – Orsic, Anderson, Dragomir. Antrenor: Albert Celades

Bayern Munchen – Royale Union SG 0-0

Pauză! 

Min. 1: A început meciul!

  • Bayern: Neuer – Guerreiro, Kim, Tah, Bischof – Kimmich, Pavlovic – Olise, Karl, Diaz – Kane. Antrenor: Vincent Kompany
  • Royale Union SG: Scherpen – Khalaili, Mac Allister, Burgess, Skyes – Zorgane, Van De Perre, Ait El Hadj – Smith, David, Florucz. Antrenor: David Hubert

Marseille – Liverpool 0-0

Pauză! 

Min. 45+1: Szoboszlai deschide scorul înainte de pauză!

Min. 1: A început meciul!

  • Marseille: Rulli – Murillo, Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Hojbjerg, Kondogbia, Traore – Gouiri, Greenwood. Antrenor: Roberto de Zerbi
  • Liverpool: Alisson – Frimpong, Gomez, van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister – Salah, Ekitike, Wirtz. Antrenor: Arne Slot

Slavia Praga – Barcelona 2-2

Pauză! 

Min. 44: Incredibil! Lewandowski înscrie în proprie poartă.

Min. 42: Catalanii întorc rezultatul prin același Fermin Lopez.

Min. 34: Barcelona restabilește egalitatea prin Fermin Lopez.

Min. 10: Deschidere de scor la Praga! Kusej punctează din câțiva metri.

Min. 1: A început meciul!

  • Slavia Praga: Stanek – Holes, Zima, Chaloupek – Mosese, Dorley, Provod, Sadilek, Sanyang – Chory, Kusej. Antrenor: Jindrich Trpisovsky
  • Barcelona: Garcia – Kounde, Garcia, Martin, Balde – de Jong, Pedri – Bardghji, Fermin, Raphinha – Lewandowski. Antrenor: Hansi Flick

Galatasaray – Atletico Madrid 1-1

Final de meci! 

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză! 

Min. 20: GOL! Llorente înscrie în proprie poartă.

Min. 4: GOL! Atletico deschide scorul prin Simeone!

  • Galatasaray: Cakir – Sallai, Sanchez, Bardakci, Elmali – Torreira, Lemina – Sane, Akgun, Yilmaz – Osimhen. Antrenor: Okan Buruk
  • Atletico Madrid: Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke, Barrios, Almada – Sorloth, Alvarez. Antrenor: Diego Simeone

Qarabag – Eintracht Frankfurt 3-2

Final de meci! 

Min. 90+4: GOL! Gazdele dau lovitura în prelungiri.

Min. 80: GOL! Duran restabilește egalitatea pentru Qarabag.

Min. 78: GOL! Chaibi marchează din penalty!

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză! 

Min. 11: GOL! Uzun restabilește egalitatea.

Min. 4: GOL! Gazdele deschid scorul prin Duran.

Min. 1: A început meciul!

  • Qarabag: Kochalski – Matheus, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev – Pedro, Jankovic – Leandro, Montiel, Zoubir – Duran. Antrenor: Qurban Qurbanov
  • Frankfurt: Kaua – Theate, Koch, Collins – Brown, Larsson, Skhiri, Kristensen – Knauff, Uzun, Doan. Antrenor: Dennis Schmitt

Programul complet al serii de Champions League:

  • Galatasaray – Atletico Madrid 1-1
  • Qarabag – Frankfurt 3-2
  • Atalanta – Athletic Bilbao, ora 22:00
  • Bayern – Royale Union, ora 22:00
  • Chelsea – Pafos, ora 22:00
  • Juventus – Benfica, ora 22:00
  • Marseille – Liverpool, ora 22:00
  • Newcastle – PSV, ora 22:00
  • Slavia Praga – Barcelona, ora 22:00

Istvan Kovacs arbitrează Galatasaray – Atletico Madrid, LIVE TEXT (19:45). Programul serii

De la ora 22:00, Liverpool o va înfrunta în deplasare pe Marseille. “Cormoranii” au învins-o în runda trecută pe Inter, formaţia lui Cristi Chivu, scor 1-0, având 12 puncte în grupa de Champions League.

De asemenea, de la aceeaşi oră, Barcelona se va duela cu Slavia Praga, în deplasare. Catalanii sunt pe locul 15 în grupa de Champions League, înaintea confruntării din Cehia, fiind la egalitate cu Chelsea şi Newcastle.

Vlad Dragomir şi Pafos se duelează cu Chelsea, de la ora 22:00, pe Stamford Bridge. Totodată, Bayern va primi vizita celor de la Royale Union SG, iar Juventus are un meci “de foc” cu formaţia lui Jose Mourinho, Benfica. Dennis Man şi PSV o întâlnesc pe Newcastle şi ţintesc a treia victorie în grupa de Champions League.

Rezultatele de marţi, din Champions League:

  • Kairat Almaty – Club Brugge 1-4
  • Bodo/Glimt – Manchester City 3-1
  • FC Copenhaga – Napoli 1-1
  • Olympiacos – Bayer Leverkusen 2-0
  • Real Madrid – AS Monaco 6-1
  • Sporting Lisabona – PSG 2-1
  • Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund 2-0
  • Villarreal – Ajax Amsterdam 1-2
  • Inter – Arsenal 1-3

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi bine pentru Radu Drăguşin să plece de la Tottenham?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii care s-au trezit că au de plătit 16.500 de lei taxa de gunoi. "Evident că a fost un şoc"
Observator
Românii care s-au trezit că au de plătit 16.500 de lei taxa de gunoi. "Evident că a fost un şoc"
Soția fotbalistului care a făcut furori la cununia lui Radu Drăgușin. A ieșit în evidență cu ținuta sa
Fanatik.ro
Soția fotbalistului care a făcut furori la cununia lui Radu Drăgușin. A ieșit în evidență cu ținuta sa
22:48
Cristiano Ronaldo a marcat din nou pentru Al-Nassr! Portughezul, cu un pas mai aproape de golul 1000
22:09
Turcii au comentat arbitrajul lui Istvan Kovacs din Galatasaray – Atletico Madrid: „O prestație extraordinară”
21:53
Daniel Graovac a jucat pentru Dinamo Zagreb, acum vrea să-i bată: “Avem o finală de jucat”
21:26
„Era un bătăuș, ne abuza fizic!” Istoria sângeroasă a participării Irakului la Mondialul din 1986
21:23
Marius Șumudică a răbufnit, după ce a fost egalat în minutul 90+5: „Nu înțeleg”
21:10
VideoJurnal Antena Sport | Au o imagine în lume
Vezi toate știrile
1 Gata, Nicolae Stanciu a semnat. Clubul cu care a bătut palma 2 Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia 3 FotoImagini rare cu părţinţii si sora lui Radu Drăguşin. Ce mesaj au avut la cununia civilă: “Să aibă o familie frumoasă” 4 Compania din România care plăteşte impozit 41 de milioane de euro pe an! E deţinută de un patron din Liga 1 5 Rapid a făcut anunțul în privința lui Olimpiu Moruțan: „O tâmpenie!” 6 Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat din greșeală în Liga 1? Răsturnare de situație
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham