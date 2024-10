"Ce va face acum?" Semn de întrebare în privinţa lui Răzvan Lucescu, înaintea următorului meci al lui PAOK - Antena Sport

Răzvan Lucescu a anunţat în ce condiţii îşi dă demisia de la PAOK

Cu o singură victorie în ultimele şase meciuri din toate competiţiile, Răzvan Lucescu a anunţat în ce condiţii îşi dă demisia de la PAOK. Antenorul român i-a asigurat pe conducătorii clubului, dar şi pe fani, că nu ţine de post.

„Când faci atât de multe schimbări, în principiu porneşti de la zero, poate chiar mai în urmă. E nevoie de timp, nu se întâmplă lucrurile peste noapte. Relaţiile de joc trebuie reluate. Indiferent de calitatea jucătorilor, aceştia vin din culturi diferite… unii din estul Europei, alţii din nord-vest. Am fost norocoşi să intrăm în Europa League, norocoşi să avem baza de anul trecut şi un mod de a juca.

Am avut meciuri europene în care am făcut greşeli şi le-am plătit. Aşa se întâmplă când construieşti o echipă. Nu am nicio problemă să îmi fac bagajele pentru Bucureşti dacă unii nu înţeleg procesul. Sunt calm la minte şi la suflet, am arătat ce sunt capabil să fac. Dacă cineva nu este fericit, pot pleca.

Nu pot spune că putem obţine titlul sau să câştigăm Europa League, dar spun că vom lucra pentru asta. Trebuie să avem un echilibru şi să nu ne batem joc de munca pe care o facem, punând o presiune enormă asupra echipei. Aşa nu putem crea relaţii adecvate, afectează echipa. Echilibrul a fost punctul nostru forte„, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit msn.com.