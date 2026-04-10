Cine stă pe banca naţionalei Italiei la meciurile amicale din iunie

Naţionala Italiei, care a ratat calificarea la Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv, va reveni pe teren în luna iunie pentru două meciuri amicale. Antrenorul echipei Under-21, Silvio Baldini, va conduce echipa la partidele împotriva Luxemburgului şi Greciei, a anunţat vineri Federaţia Italiană de Fotbal.

Faptul că Italia nu s-a calificat la Cupa Mondială din acest an din America de Nord a dus la demisia preşedintelui Federaţiei Italiene de Fotbal, Gabriele Gravina, sub presiunea politică, precum şi la demisia fostului portar al naţionalei, Gianluigi Buffon, din funcţia de şef al delegaţiei echipei. Antrenorul principal, Gennaro Gattuso, şi-a părăsit şi el postul.

Italia va juca în deplasare împotriva Luxemburgului la 3 iunie, înainte de a întâlni Grecia la 7 iunie, în Creta.

Echipa îşi va începe campania în cea de-a cincea ediţie a Ligii Naţiunilor UEFA în septembrie, unde se află în Grupa 1 a Ligii A, alături de Franţa, Belgia şi Turcia.