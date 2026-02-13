Clubul uriaş care vrea să-l transfere pe Radu Drăguşin din vară - Antena Sport

Radu Drăguşin a rămas la Tottenham în această iarnă, cu toate că multe cluburi şi-au manifestat interesul pentru el. Dacă englezii au vrut un transfer definitiv, AC Milan sau Juventus l-au vrut doar sub formă de împrumut pe român. Motivul? Fundaşul nu începuse să joace pentru englezi, în contextul în care abia era refăcut după o accidentare care l-a ţinut în afara terenului un an.

Situaţia se schimbă acum. Radu Drăguşin a început să joace, iar un club din Italia îi monitorizează evoluţia, scrie presa din Italia. Este vorba de AC Milan, carea vrea să-l ia tot sub formă de împrumut pentru un sezon şi cu opţiune de cumpărare definitivă. Între timp, situaţia lui Drăguşin pare să fie una bună, în ciuda rezultatelor proaste şi a demiterii antrenorului.

Drăgușin joacă din nou titular pentru Tottenham, profitând de lipsa jucătorilor din apărarea englezilor: Cristian Romero este suspendat patru etape după cartonașul roșu primit cu Manchester United, în timp ce Kevin Danso și Ben Davies sunt indisponibili din cauza accidentărilor.