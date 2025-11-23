Continuă problemele pentru Neymar! A ratat un nou antrenament - Antena Sport

Închide meniul
Continuă problemele pentru Neymar! A ratat un nou antrenament

Publicat: 23 noiembrie 2025, 14:13

Neymar, în timpul unui meci / Profimedia

Atacantul brazilian Neymar nu a participat la antrenamentul de sâmbătă al echipei Santos, la CT Rei Pelé, relatează Globo Esporte.

El a acuzat dureri la genunchi încă de la meciul împotriva echipei Mirassol şi a făcut doar exerciţii în sala de forţă. Planul este să fie menajat la meciul echipei Santos cu Internacional, luni, la Porto Alegre, pentru a nu agrava problema, chiar dacă nu s-a detectat nicio leziune.

Obiectivul este apoi să-l recupereze în formă pentru următorul meci împotriva echipei Sport, vineri, şi pentru restul meciurilor din campionatul brazilian în lupta împotriva retrogradării.

Neymar a fost titular în ultimele trei meciuri, cu o victorie împotriva Palmeiras (1-0), o înfrângere împotriva Flamengo (3-2) şi un egal împotriva Mirassol (1-1).

Staful tehnic nu a luat încă o decizie definitivă cu privire la absenţa sa la Porto Alegre. În prezent, Santos ocupă locul 16 în Brasileirão, chiar deasupra zonei de retrogradare, cu 37 de puncte şi nouă victorii. Internacional se află chiar în faţa sa, pe locul 15, cu 40 de puncte şi zece victorii.

1 Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii 2 Fotbalist din România, transferat în Serie A pentru 7 milioane de euro. Giovanni Becali poartă negocierile 3 Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap! 4 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 5 Ce s-a întâmplat pentru Denis Drăguş în minutul 65 al partidei Eyupspor – Karagumruk 6 Afacerea care l-a ruinat pe Ciprian Marica. Cum a risipit 2 milioane de euro: “Investiții prost făcute”
