Cristiano Ronaldo a marcat şi a atins o nouă bornă impresionantă! Reacţia starului după performanţa de senzaţie - Antena Sport

Cristiano Ronaldo (40 de ani) a înscris în minutul 88 al meciului Al-Hazm – Al Nassr şi a ajuns la 950 de goluri marcate în carieră. Ronaldo se apropie de obiectivul său extraordinar, 1.000 de goluri în carieră.
Al Nassr a învins-o cu 2-0, în deplasare, pe Al-Hazm. Primul gol al meciului a fost înscris de conaţionalul lui Ronaldo, Joao Felix (25 de ani).
Cristiano Ronaldo a ajuns la 950 de goluri marcate în carieră!
“Fericit să îmi ajut echipa să câştige şi să ajung la 950 de goluri. Mereu însetat de mai mult”, a scris Ronaldo pe X.
Al Nassr este lider în prima ligă a Arabiei Saudite, cu maximum de puncte după 6 etape disputate. Pe locul 2 se află, surprinzător, Al Tawoon, cu 15 puncte. Pe 3 este Al Hilal, cu 14 puncte.
Campioana Al Ittihad are un start mai slab de sezon, acumulând numai 10 puncte după 6 etape. Echipa lui Karim Benzema (37 de ani) a fost învinsă vineri, acasă, scor 0-2, de către Al Hilal. Doumbia şi-a dat un autogol în minutul 41, iar Marcos Leonardo a stabilit scorul final în minutul 57.
Al Nassr şi Al Ittihad se vor întâlni în optimile de finală ale Cupei Regelui marţi, de la ora 20:00. Va fi un nou duel între Ronaldo şi Benzema, fostele staruri ale lui Real Madrid.
Cristiano Ronaldo’s goal no. 950 from the stands pic.twitter.com/Nz5Ia8lMXk
— Dr Yash (@YashRMFC) October 25, 2025
- Nota primită de Ianis Hagi după Kocaelispor – Alanyaspor 2-0! Înfrângere pentru echipa românului
- Laurenţiu Reghecampf a reuşit o performanţă importantă cu echipa lui! Şi-a îndeplinit obiectivul
- Reacţia lui Marius Niculae după ce Dennis Man a reuşit o “dublă” pentru PSV: “Poate să dea tonul cu Bosnia”
- Rafa Benitez revine! Legendarul antrenor va fi cel mai bine plătit din istoria campionatului în care merge
- Lionel Messi a semnat! Argentinianul și-a prelungit contractul cu Inter Miami