Cristiano Ronaldo a marcat şi a atins o nouă bornă impresionantă! Reacţia starului după performanţa de senzaţie - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a marcat şi a atins o nouă bornă impresionantă! Reacţia starului după performanţa de senzaţie

Fotbal extern
Cristiano Ronaldo a marcat şi a atins o nouă bornă impresionantă! Reacţia starului după performanţa de senzaţie

Bogdan Stănescu Publicat: 26 octombrie 2025, 9:07

Cristiano Ronaldo a marcat şi a atins o nouă bornă impresionantă! Reacţia starului după performanţa de senzaţie

Cristiano Ronaldo, după al 950-lea gol din carieră / X Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo (40 de ani) a înscris în minutul 88 al meciului Al-Hazm – Al Nassr şi a ajuns la 950 de goluri marcate în carieră. Ronaldo se apropie de obiectivul său extraordinar, 1.000 de goluri în carieră.

Al Nassr a învins-o cu 2-0, în deplasare, pe Al-Hazm. Primul gol al meciului a fost înscris de conaţionalul lui Ronaldo, Joao Felix (25 de ani).

Cristiano Ronaldo a ajuns la 950 de goluri marcate în carieră!

“Fericit să îmi ajut echipa să câştige şi să ajung la 950 de goluri. Mereu însetat de mai mult”, a scris Ronaldo pe X.

Al Nassr este lider în prima ligă a Arabiei Saudite, cu maximum de puncte după 6 etape disputate. Pe locul 2 se află, surprinzător, Al Tawoon, cu 15 puncte. Pe 3 este Al Hilal, cu 14 puncte.

Campioana Al Ittihad are un start mai slab de sezon, acumulând numai 10 puncte după 6 etape. Echipa lui Karim Benzema (37 de ani) a fost învinsă vineri, acasă, scor 0-2, de către Al Hilal. Doumbia şi-a dat un autogol în minutul 41, iar Marcos Leonardo a stabilit scorul final în minutul 57.

Al Nassr şi Al Ittihad se vor întâlni în optimile de finală ale Cupei Regelui marţi, de la ora 20:00. Va fi un nou duel între Ronaldo şi Benzema, fostele staruri ale lui Real Madrid.

 

