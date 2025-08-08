Cristiano Ronaldo a răbufnit după ce s-a spus că Al Nassr l-a "furat" pe Joao Felix: "Voi nu îl cunoaşteţi" - Antena Sport

Cristiano Ronaldo s-a arătat extrem de deranjat de reacţia presei din Portugalia după ce s-a scris că Al Nassr, echipa la care este legitimat, l-a “furat” pe Joao Felix.

Joao Felix a ajuns vara aceasta la Al Nassr, asta după ce a avut mai multe opţiuni, mai multe echipe fiind interesate de serviciile sale. În cele din urmă, el a ales să părăsească Europa şi să meargă în Arabia Saudită.

Cristiano Ronaldo, după ce Joao Felix a ajuns la Al Nassr: “E o opţiune mai bună decât campionatul Portugaliei”

Chelsea l-a scos la vânzare, iar după ce a petrecut a doua jumătate a sezonului sub formă de împrumut la AC Milan, s-a scris în Portugalia că sunt şanse mari ca Joao Felix să fie cumpărat de Benfica.

Joao Felix nu a preferat însă să revină în Portugalia şi a ales Al Nassr, mulţi fiind de părere că un rol uriaş l-a avut Cristiano Ronaldo. Starul de 40 de ani a avut însă o reacţie dură atunci când a vorbit cu jurnaliştii despre acest subiect:

“Furatul e un lucru rău, nimeni nu a furat nimic de la Benfica. Toată lumea îl ştie pe Joao, că e foarte talentat. Cred că ne va ajuta mult în Arabia Saudită, acolo unde este un campionat puternic.