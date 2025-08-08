Cristiano Ronaldo a răbufnit după ce s-a spus că Al Nassr l-a "furat" pe Joao Felix: "Voi nu îl cunoaşteţi" - Antena Sport

Închide meniul
Cristiano Ronaldo a răbufnit după ce s-a spus că Al Nassr l-a "furat" pe Joao Felix: "Voi nu îl cunoaşteţi"

Fotbal extern

Cristiano Ronaldo a răbufnit după ce s-a spus că Al Nassr l-a “furat” pe Joao Felix: “Voi nu îl cunoaşteţi”

Publicat: 8 august 2025, 12:12

Cristiano Ronaldo a răbufnit după ce s-a spus că Al Nassr l-a furat pe Joao Felix: Voi nu îl cunoaşteţi

Cristiano Ronaldo / Profimedia

Cristiano Ronaldo s-a arătat extrem de deranjat de reacţia presei din Portugalia după ce s-a scris că Al Nassr, echipa la care este legitimat, l-a “furat” pe Joao Felix.

Joao Felix a ajuns vara aceasta la Al Nassr, asta după ce a avut mai multe opţiuni, mai multe echipe fiind interesate de serviciile sale. În cele din urmă, el a ales să părăsească Europa şi să meargă în Arabia Saudită.

Cristiano Ronaldo, după ce Joao Felix a ajuns la Al Nassr: “E o opţiune mai bună decât campionatul Portugaliei”

Chelsea l-a scos la vânzare, iar după ce a petrecut a doua jumătate a sezonului sub formă de împrumut la AC Milan, s-a scris în Portugalia că sunt şanse mari ca Joao Felix să fie cumpărat de Benfica.

Joao Felix nu a preferat însă să revină în Portugalia şi a ales Al Nassr, mulţi fiind de părere că un rol uriaş l-a avut Cristiano Ronaldo. Starul de 40 de ani a avut însă o reacţie dură atunci când a vorbit cu jurnaliştii despre acest subiect:

“Furatul e un lucru rău, nimeni nu a furat nimic de la Benfica. Toată lumea îl ştie pe Joao, că e foarte talentat. Cred că ne va ajuta mult în Arabia Saudită, acolo unde este un campionat puternic.

Voi nu îl ştiţi pe el, dar noi l-am văzut la Campionatul Mondial al Cluburilor. Cred că venirea lui aici este o opţiune mai bună decât campionatul Portugaliei. Uitaţi-vă la numărul de staruri din Arabia Saudită. Chiar şi fără Champions League, a fost o decizie înţeleaptă din partea lui.

Să îl sun să îl conving? Eu nu fac asta, eu nu pun mâna pe telefon. Nu e treaba mea. Voi (n.r. jurnaliştii portughezi) aţi spus asta, dar treaba mea e să mă antrenez şi să joc”, a declarat Cristiano Ronaldo, potrivit goal.com.

Liga Portugal revine în AntenaPLAY, pe 8 august. Sporting, Benfica, FC Porto şi Braga încep un nou sezon.

Cristiano Ronaldo, hat-trick la 12 ani după primul “Siuu” din carieră

Cristiano Ronaldo continuă seria de amicale alături de Al-Nassr până să înceapă noul sezon din Arabia Saudită. După ce a reușit deja să marcheze într-un amical cu Toulouse, atacantul lusitan a dat lovitura de trei ori în fața celor de la Rio Ave, la capătul unui meci în care și Joao Felix a fost decisiv pentru formația din Golf.

Partida amicală s-a disputat chiar în ziua în care “CR7” aniversa un moment emblematic din carieră.

Primul gol al amicalului a fost marcat de francezul Mohamed Simakan, din pasa lui Joao Felix. Ce a urmat însă a fost un spectacol oferit de Cristiano Ronaldo.

În minutul 44, atacantul lusitan a dublat avantajul echipei sale după o combinație bună cu Joao Felix. Cel de-al doilea gol al lui “CR7” a venit dintr-o lovitură de cap marcă înregistrată, după ce s-a înălțat în careul celor de la Rio Ave.

Hat-trick-ul a fost complet odată cu o lovitură de la 11 metri obținută de Joao Felix și transformată de cel mai bun marcator din istoria acestui sport. Cele trei reușite ale jucătorului de 40 de ani au venit chiar în ziua care marca 12 ani de la primul meci în care superstarul a făcut un “Siuu” pentru prima dată, celebrarea deja cunoscută a lusitanului care a fost imitată de extrem de mulți alții de-a lungul timpului.

